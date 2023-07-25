Kılıçdaroğlu'ndan, Pehlivan, Terkoğlu ve Ağırel açıklaması: Odatv'ye tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda "Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum" sözlerinin ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Kılıçdaroğlu son olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’e açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Odatv’nin provokatif haberinin ardından hedefe konulan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’e sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu, “Benim ne Murat Ağırel ile ne Barışlarla bir sorunum olabilir mi Allah aşkına? Odatv’nin geliri nereden onu sorun? Odatv’den Barışlar niye ayrıldı? Müyesser Yıldız niye ayrıldı? Ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Cumhuriyet yazarlarının tamamına saygım var. Kale gibi gazete orası, böyle bakmanızı isterim. Sizler yazılarınızla kaleminizle bu ülkenin aydınlık yüzlerisiniz. Bizim size bir şey söylemeye hakkımız yok. Siz yazarsınız eleştirirsiniz. Biz sizin yazılarınızı eleştirilerinizi büyük bir dikkatle okuruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Oda TV, 'Türk Savunma Teşkilatı' isimli bir hesabın, "Türkiye’de emsali görülmemiş bir yolsuzluk dosyası açılıyor! Devletin kasasından CHP Genel Merkezi’ne ve CHP’li belediyelere giren paralar, hangi yandaş gazetecilerin cebine aktı? İsmail Saymaz başta olmak üzere Fikret Bila, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şirin Payzın gibi isimlere son 4 yılda ödenen paranın haddi hesabı yok… CHP’nin rüşvetçi kalemlerini çok zor günler bekliyor" paylaşımını haberleştirerek; ismi zikredilen gazetecilere konuşmuştu.

TERKOĞLU VE PEHLİVAN'DAN YANIT

Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın verdiği yanıtları da aktaran haberin ardından iki gazeteci sosyal medya hesabından birer açıklama paylaşmışlardı.

Pehlivan, "Yanıt vermeyi bile zül saydığım bir konuya dair sadece okurlarıma açıklama: Gazeteciliğimin 20. yılındayım. Bu süreçte bırakın bir siyasi partiyi, çalıştığım kurumlar dışında hiçbir yerden maaş / para almadım. Zira, kalemini parayla satanlardan olmadım hiç. Kaldı ki… Hakkımda açılan gazetecilik soruşturmalarından dolayı MASAK düzenli olarak tüm hesaplarımı kontrol ediyor zaten, aksi olsaydı başıma gelebilecekler malum… Acı olan şu ki, 14 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığım Odatv’nin geldiği nokta. Gerçekleri duyurmak için büyüttüğümüz, uğruna ağır bedeller ödediğimiz bir haber sitesini, kişisel zenginliklerinin ve korkularının esiri haline getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Terkoğlu ise Oda TV'nin sorduğu soruya verdiği yanıtın ekran görüntüsünü paylaşarak şöyle yazmıştı:

"Dün SS’in trolleri başlattı. Sonra FETÖ’nünkiler katıldı. Benim de olduğum gazetecilerin CHP’den para aldığı iftirasını yazdılar. Bunların tezgahlarına alışkınım. Bugün haberciliğini güvenilmez bulduğum site trollerin iddialarını sorunca bu yanıtı gönderdim. Saldırgan mı olmuş:)"