Kılıçdaroğlu: Seçimin ertesi günü telefonları acı acı çalacak; 'Ben Kemal, geliyorum!'

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma başlarken siyaset gündemi hız kazandı. Dün muhalefetin oluşturduğu Altılı Masa iktidar olunduğunda uygulanacak politikaları içeren Ortak Mutabakat Metni'ni açıkladı.

Siyasi gündemin hareketliliği sürerken gözler siyasi partilerin grup toplantılarına çevrildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında açıklama yaptı. Hazine'den kaybedildiği iddia edilen rezervin peşine düştüklerinde suikast tehditlerinin gelmeye başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal asla ve asla geri atmaz. Neleri varsa gelsinler. Asla bir milim bile geri atmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

ALTI LİDER BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ

"Hiç endişe etmeyin herkesin hakkını teslim edeceğiz. Ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız, barışacağız. Huzuru mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Her soruna akılcı çözümler ürettiğinizde kendi içinde barışık bir toplum inşa etmiş olursunuz. Altı lider birlikte mücadele ediyoruz, var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğiz."

TÜRKİYE'Yİ CEZAEVİ OLMAKTAN KURTARACAĞIZ

"Belgesel çeken arkadaşımız Sibel Tekin tutuklanmıştı, belgesel çekti diye. Adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş. Kapalı cezaevinden açık cezaevine hoş geldin. Türkiye'yi bir cezaevi olmaktan kurtaracağız."

TEK ADAM REJİMİ ARTIK BİR BEKA SORUNUDUR

"Beşli çetenin değil alın teri döken herkesin kazandığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Tek adam rejimi inşa edildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz dediler, söz verdiler. Erdoğan geldi, oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor. Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim, tek adam rejimi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır."

HİÇBİR ASGARİ ÜCRETLİNİN AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALMAYACAĞI DÜZENİ İNŞA EDECEĞİZ

"Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğalgaz fiyatları yüzde 80 düştü. Sanayi ve doğalgaz santralleri için yüzde 13 düşürdüler ama konutlarda, işyerlerinde yok. Bütün konut, işyeri sahiplerine sesleniyorum. Vergi veriyorsunuz ama bir de dünyada yüzde 80 düşen doğalgazı pahalı olarak size ödetiyorlar. Bunun çözümünü istiyoruz.

5,4 milyon kişi açlık sınırının altında maaş alıyor. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum; iktidar olduğumuzda görevim hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırının altında maaş almayacağı düzeni inşa etmek."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE KAYYUM ATADILAR

"Boğaziçi Üniversitesi sıradan değil en saygın üniversitelerden biridir. Kayyum atadılar. Brütüs Naci’yi atadılar! Dünyanın saygı duyduğu bilim insanlarını attılar, hocaları kovdular, öğrencileri dövdürdüler, bazılarını hapse attılar. Okul dünya üniversiteler listesinde 200 sıra geriye düştü. Brütüs Naci durmadı. Okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptıkları bir bina var. O binaya da el koydu. Zorbalık yaptı. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla affetmem. Naci kayyum düzenine son verdiğimiz zaman görecektir 'geliyor gelmekte olan'ın ne anlama geldiğini."

SUİKAST TEHDİTLERİ GELMEYE BAŞLADI

"Bir konuda en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Bu beşli çetelerin devlet hazinesinden fazlasıyla götürdükleri paraları, malları tahsil edeceğimin sözünü verdim. O paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Bu çetelerle bu savaşı ilan etmeden önce, dost meclislerinde çok uyarıldım. Mafyası var, paramiliter grupları var, diyen insanlarla bir araya geldim. Bunların tamamı samimi kaygılardı. Ben bütün bunları bilerek yola çıktım. Görüşme talepleriyle geldiklerinde, görüşmeyi kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da çok iyi biliyordum. Bu çetelerin bir kısmı Erdoğan da önceden vardı. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Ne kadar karanlık odak varsa hepsini beslemek zorundasın, bunlarla işbirliği yaparsan.

Asıl panik ne zaman başladı? Uzman ekiplerin Hazine'den çalınan paranın peşine düştüler. Devletin Hazinesi'nden çalınan paranın 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları, suikast tehditleri gelmeye başladı. Asla ve asla geri adım atmayacağım."

BEN KEMAL GELİYORUM

"Bu vesileyle, devletimizin temel konularından biri olan Sayıştay'a ve onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Raporda görmezsem yakarım sizi! 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızla karşılaştıracağız. Son bir şans vermek için randevu talep edeceğim, daha ayrıntılısını onlarla konuşacağım

Son bir Bay Kemal uyarısı daha yapmak istiyorum. Beytü'l-mal'e (devlet hazinesi) dokunan yanacaktır! Seçimin ertesi günü onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'"