Kılıçdaroğlu, Boğaziçi 'nin kayyum rektörüne seslendi: 'Brütüs Naci' zulüm yapanları asla affetmem

GERÇEK GÜNDEM /

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Prof. Dr. Melih Bulu, ardından Prof. Dr. Naci İnci'yi 'kayyum rektör' olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler eylemlerini sürdürürken okula katkılarıyla anılan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) de Rektörlüğün hedefi oldu.

Dün, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), üniversitenin Güney Kampüsü’nde kullandıkları ve derneğin üyelerin bağışlarıyla kurulan sosyal tesislerden Sarıyer Kaymakamlığı kararıyla tahliye edildi. Tahliyenin hemen ardından İstanbul 9. İdare Mahkemesi, BÜMED’in yürütmeyi durdurma talebinde ara karar vererek "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan ve kamuoyunun hukuksuzluk olarak yorumladığı gelişmeleri değerlendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin 'kayyumluk' döneminde dünya listesinde 200 sıra gerilediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, üniversitede daha önce akademisyenlik yapan İnci'ye uygulamaları nedeniyle 'Brütüs Naci' diye seslendi. Naci İnci'ye uyarıda bulunan Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

NACİ KAYYUM DÜZENİNE SON VERDİĞİMİZ ZAMAN GÖRECEKTİR NEYİN NE OLDUĞUNU

"Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Sonra ayrıldı. Sonra kendi içlerinden bir kayyum çıkardılar. Brütüs Naci’yi getirdiler! Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir üniversite değildir. Dünyanın en önemli ve saygın üniversitelerinden birisidir. Dünyanın saygı duyduğu bilim insanlarını attılar, hocaları kovdular, öğrencileri dövdürdüler, bazılarını hapse attırdılar. Okul dünya üniversiteler listesinde 200 sıra geriye düştü.

Brütüs Naci durmadı. Okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptıkları bir bina var. O binaya da el koydu. Zorbalık yaptı. Buradan Naci'ye sesleniyorum; zulümden, adaletsizlikten, baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla affetmem. Naci, kayyum düzenine son verdiğimiz zaman görecektir neyin ne olduğunu. Görecektir 'geliyor gelmekte olan'ın ne anlama geldiğini."

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLMUŞTU?

Rektörlük 7 Ocak 2023 tarihli e-postasında 'Üniversitemizin Eğitim ve Yaşam Alanları Gelişmeye Devam Ediyor' başlığıyla BÜMED sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuş, ardından dernek yönetimi hukuki sürece başvurmuştu. Ancak Sarıyer Kaymakamlığı, tesislerin 30 Ocak 2023 saat 08.30'a kadar boş olarak teslim edilmesini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirmişti.

Tesislerin tahliyesine bugün, güvenlik güçlerinin de 'eşlik etmesiyle' başlandı. Derneğin yönetim kurulu ise içeri alınmadı. Yönetim kurulu üyeleri duruma tepki göstererek "Evin sahibi evde olmadan evi tahliye edemezsiniz" diyerek kararın uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Sarıyer Kaymakamlığı'na karşı açılan davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi dava konusu işlem için teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararda dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Gerçek Gündem