CHP Binası Hala Ablukada! Açıklamalar Peş Peşe Geldi, Yeni Barikatlar Getirildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasıyla başlayan tartışmalar dün akşam alevlendi. CHP, il başkanlığı binası önünde toplanmak istedi ancak buna izin verilmedi. Valilik, 6 ilçede eylem yasağı ilan etti. CHP binası polislerle çevrelendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin halkı sokağa çağırdığını belirterek, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak hukuka açık meydan okumadır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, kamu düzenini ve milletimizin huzurunu bozacak her türlü girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrılarıyla provoke edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Binası önünde toplanmak isteyen gruba polis müdahale etti

'ÜSTÜME DÜŞENİ YAPIYORUM'

X hesabından Yerlikaya'nın bu açıklamasına yanıt veren Özel, "Sn. İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerginlikler ve sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaylar ve sosyal medya üzerinden yapılan "provakatif" paylaşımlar nedeniyle adli soruşturma başlattığını bildirdi.

YENİ BARİKATLAR GETİRİLDİ

Polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığına giriş ve çıkışları engellemesi devam ederken, il başkanlığının önüne sabaha karşı yeni barikatlar getirildi.

SİYASİLERDEN TEPKİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Düşman ceza hukukunun hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğine inanı yorum. AKP iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi (TIP) lideri Erkan Baş, “Ülkemizin darbe zihniyetiyle yönetilmesine karşı direnmek üzere bir yurttaş kimliğimle CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geçiyorum. Dar belere, kayyumlara, Saray’ın sopası haline dönüştürülmüş hukuksuz yargıya karşı her zaman dayanışacağız. Direnip beraber kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

'HALK İRADESİ YOK SAYILIYOR'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Senelerdir muhalefete yapılan baskılara her gün bir yenisi ekleniyor. Kayyum atamalarıyla halk iradesi yok sayılıyor. Biz bunları tanıyoruz, gayet iyi biliyoruz. O yüzden hangi partiye yönelik olursa olsun, bu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesidir diyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

'BU DEMOKRASİYE DARBE'

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Çelik, yaşananlara, “Polisler ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getiren kanunsuz emir ve talimatlar demokrasiye açık darbedir. Yetkililere sesleniyorum: Vergilerimizle maaşını alan, devletin polislerini siya seti dizayn etmek için kullanmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa sandığı getirin, kararı millet versin” sözleriyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimi görevden alınarak yerine geçici bir kurul atandı. Gürsel Tekin başkanlığındaki heyetin bugün (pazartesi) il binasına gelmesi beklenirken CHP İstanbul Gençlik Kolları “Saraçhane ruhuyla direneceğiz; demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” diyerek protesto çağrısında bulundu.

Valilik bunun üzerine eylem yasağı kararı aldı ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönlendirildi. İl Başkanlığı binası ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il binasına dayanışma çağrısında bulunarak, "Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ise bugün binaya gideceğini söylemişti. Tekin'le birlikte kayyım heyetine atanan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi