CHP Ankara İl Kongresi Tamamlandı! Başkan, Güven Tazeledi

CHP'nin 39'uncu Ankara İl Kongresi tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 418'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi.

Son Güncelleme:
CHP Ankara İl Kongresi Tamamlandı! Başkan, Güven Tazeledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 39'uncu Ankara İl Kongresi tamamlandı. Kongrede tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 418'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi.

CHP Ankara İl Kongresi Tamamlandı! Başkan, Güven Tazeledi - Resim : 1
Ümit Erkol

Kongrenin toplam delege sayısı doğal delegelerle birlikte 650'ydi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
CHP Ankara
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Tuncer Bakırhan'dan 'Suriye' Çağrısı: 'Destek Bekliyoruz' Tuncer Bakırhan'dan 'Suriye' Çağrısı: 'Destek Bekliyoruz'
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı YSK'dan 'CHP İstanbul İl Kongresi' Kararı