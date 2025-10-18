CHP Ankara İl Kongresi Tamamlandı! Başkan, Güven Tazeledi
CHP'nin 39'uncu Ankara İl Kongresi tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 418'inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi.
Kongrenin toplam delege sayısı doğal delegelerle birlikte 650'ydi.
