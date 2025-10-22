CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bir grup eski CHP kurultay delegesi, CHP'nin kurultay sürecine ilişkin seçimlerin iptali için yargıya başvurdu. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, mevcut CHP yönetiminin hukuka aykırı yollarla iş başına geldiği öne sürüldü.

‘KURULTAY İRADESİ ORGANİZE ŞEKİLDE GASBEDİLDİ’ İDDİASI

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il kongresi seçimlerinin iptali talebiyle açılan davada, partinin önceki kurultay delegeleri ve Lütfü Savaş adına hareket eden Avukat Onur Yusuf Üregen, önemli iddialar içeren bir dilekçeyi Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu. Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultay'ın "mutlak butlanla" geçersiz sayılması gerektiği ifade edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de içinde bulunduğu mevcut yönetimin görevinin sonlandırılması istendi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

‘ZEHİRLİ AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ’ BENZETMESİ

Söz konusu dilekçede, CHP yönetiminin "hukuka aykırı yollarla" göreve geldiği öne sürülürken, bu koşullarda yapılacak her kurultayın “zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat” olacağı vurgulandı.

Parti içi demokrasinin ihlal edildiği, üyelerin seçme ve seçilme haklarının engellendiği ifade edilen metinde, "mevcut yönetimin partide organize bir şekilde iradeyi gasp ettiği" savunuldu.

DELEGELERE RÜŞVET İDDİASI

Dilekçede, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalara da atıf yapıldı. Açılan ceza davalarında bazı delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaları için maddi menfaatler teklif edildiği, belediye başkanlığı, meclis üyeliği adaylığı ya da CHP’li belediyelerde işe alım gibi vaatlerde bulunulduğu ileri sürüldü. Bu dosyalarda yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı.

Dilekçede ayrıca, 6 Nisan 2025’te yapılan 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultayların "hukuka karşı hile" amacı taşıdığı öne sürüldü. Bu kurultayların dava sürecini hükümsüz kılmak için düzenlendiği belirtilerek, alınan tüm kararların "yok hükmünde" sayılması talep edildi.

CHP lideri Özgür Özel

‘KAMU DÜZENİ İHLAL EDİLİYOR’ VURGUSU

Dava dilekçesinde dikkat çeken ifadelerden biri de CHP yönetimine yönelik ağır suçlamalar oldu. Dilekçede, “Kamu düzenini ihlal ederek CHP gibi güçlü bir partinin yönetimini ele geçiren bir yapının parti yönetimini de kamu düzenini ihlal edecek şekilde kullanması söz konusudur. Hukukun buna ‘dur’ demesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.” denildi.

Ekrem İmamoğlu’nun da adının geçtiği dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki suç organizasyonlarında İmamoğlu'nun "lider konumunda" itham edildiği belirtildi.

‘YARGI MENSUPLARI TEHDİT EDİLİYOR’ İDDİASI

Dilekçede, “Görevini yapan yargı mensuplarını, hak arayan avukatları dahi basın ve yayın organları üzerinden duruşma salonlarında tehdit etme cüretini göstermektedir.” denilerek, mevcut CHP yönetiminin yargı kararlarını baskı altına almaya çalıştığı ileri sürüldü.

‘ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILSIN’ TALEBİ

Dilekçede şu talepler yer aldı:

- 38. Olağan Kurultay’ın iptal edilmesi,

- Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması,

- Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte önceki parti organlarının göreve iade edilmesi,

- 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayların yok hükmünde sayılması,

- 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptal edilmesi.

Kaynak: AA