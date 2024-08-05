CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Seçim Sonuçlandı! Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı Seçildi

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da gerçekleşti. Öğlen saat 12'de başlayan kurultayda Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka kozlarını paylaştı.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy sayımı tamamlandı. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldı. 10 oy geçersiz sayıldı. Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Bu seçim sonucuyla birlikte, son kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Aylin Nazlıaka dönemi kapandı. Veli Ağbaba, Ulaş Karasu, Ensar Aytekin ve Ali Mahir Başarır'ın büyük desteğini alan Asu Kaya beklendiği gibi sandıktan çıkan isim oldu. Osmaniye Miletvekili Asu Kaya Meclis Divan Katip Üyelliğinden Pazartesi günü istifa edeceğini açıklamıştı.

ASU KAYA'NIN LİSTESİ

Asu Kaya’nın merkez yönetim kurulu asil listesinde yer alan isimler şunlar:

Armağan Akyüz, Hürmüz Avcu, Pelin Ceylan, Derya Durnabaş, Ülkü Ece, Gönül Kaya, Ceyda Kaymak, Fatma Gönül Kotabaş, Hazal Mintaş, Rahşan Nazlıoğlu, Çağla Özgür, Fatma Özgür, Selma Sunduroğlu, Cemile Şevran, Hatize Us, Sevim Yalınkılıç, Naciye Yapark, Damla Yılmaz, Ece Zeybek ve Serpil Zülfikaroğlu

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimi kazanan Asu Kaya'yı X üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Kadın Kolları Kurultayımızda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya'yı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor, 4 yıl boyunca bu görevi yürüten Aylin Nazlıaka'ya ve ekibine görev süresi boyunca yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum."