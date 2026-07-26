Ceyhan'da CHP'den Toplu İstifa: Belediye Başkanı Dahil Çok Sayıda Kişi YENİ Parti’ye Katıldı

CHP'den ayrılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı. Aydar'la birlikte ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları dahil çok sayıda kişi istifa etti.

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Ceyhan'da CHP'den Toplu İstifa: Belediye Başkanı Dahil Çok Sayıda Kişi YENİ Parti’ye Katıldı
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CHP'de Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye geçişler sürüyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

Aydar'ın ardından CHP Ceyhan İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe delegeleri ile çok sayıda partili de CHP'den istifa etti.

'KOLTUK DEĞİŞTİRMEDİK'

Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın yalnızca bir parti değişikliği olmadığını söyledi. "Biz koltuk değiştirmedik; inandığımız değerlerin peşinden yürümeyi seçtik” diyen Aydar, siyasetin rozetten önce bir duruş olduğunu belirtti. Aydar çok sayıda yol arkadaşıyla birlikte CHP'den ayrıldıklarını ve yeni partinin çatısı altında 'yeni bir siyasi yürüyüşe' başladıklarını ifade etti.

"Bugün attığımız adım, ortak irademizin ve geleceğe olan inancımızın ifadesidir" diyen Aydar, "Cesaret bulaşıcıdır. Değişim kaçınılmazdır. Yolumuz açık, umudumuz büyük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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