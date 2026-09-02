Cemil Tugay CHP'ye mi Dönüyor? Müslim Sarı'dan Net Yanıt

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yeniden partiye dönüp dönmeyeceğine ilişkin konuştu. Sarı, Tugay’ın önce siyasi pozisyonunu netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda bir tercihte bulunmuş değiliz" dedi.

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Cemil Tugay CHP'ye mi Dönüyor? Müslim Sarı'dan Net Yanıt
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yeniden partiye dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun İzmir’deki toplantısının ardından konuşan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Bey'in kendi siyasal yolculuğu ile ilgili kendi iç dünyasında netleşmesi gerekir önce. Kendi bağımsız durumunu mu devam ettirecek, Yeni Parti’ye mi katılacak, CHP’ye geri mi dönecek veya başka bir siyasal partiyle ilişki içinde mi olacak? Bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var.

Kendisinin açıklamalarına inanıyoruz ama kendi siyasal durumuyla ilgili kafasında netleşmesi ve net bir siyasal pozisyon almasını bekliyoruz. Bu konuda bir tercihte bulunmuş değiliz. Dolayısıyla sayın Cemil Tugay’la ilgili bir değerlendirme yapmadık. Cemil Bey’in görüşme gibi bir talebi yoktu, böyle olduğu için bir görüşme gerçekleşeceğini düşünmüyorum."

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Cemil Tugay CHP
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