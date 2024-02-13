Mühendis Küçük madende göçük yaşanacağını söylemişti: "Maden sahasının aşağısındaki çukur dolarsa bütün yer altı suyunun tamamı siyanürlerle kirlenecek"

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeninde büyük bir toprak kayması meydana geldi. Siyanür ve sülfürik asit dağları çöktü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında 9 işçinin kaldığını ve 400 kişi ile bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğünü söyledi.

AFAD, bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den AFAD personelinin sevk edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını ve dört Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

METALÜRJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ CEMALETTİN KÜÇÜK: “BURANIN ÇÖKECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDUK”

Gerçek Gündem’e konuşan Metalürji Yüksek Mühendisi Cemalettin Küçük, Erzincan’da altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili, “Buranın çökeceğini önceden biliyorduk, defalarca söyledik. Dünyada yaşanmış örnekleri var. 30 yıldan fazladır ben bunlarla ilgileniyorum. Bunlar daha önce de yaşandı. İki yıl önce de aynı bölgede akmalar söz konusu olmuştu. Bu sefer ise büyük akma oldu. Bu kaçınılmazdı. Oradaki yığının boyutları ortalama en kalını 10-12 milimetreye kadar olan bir yer. Bu beklenen bir şeydi” diye konuştu.

“SADECE SİYANÜR DEĞİL, AĞIR METALLER DE SUYU KİRLETECEK”

Bölgede siyanür sızıntısının sürekli meydana geldiğini ifade eden Küçük, “Toprağın kaydığı bölgeye bağlı olarak maden sahasının aşağıdaki çukur dolarsa bütün yer altı suyunun tamamı ağır metaller ve siyanürlerle kirlenecek. Tek başına siyanürle değil, ağır metaller de suyu kirletecek” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem