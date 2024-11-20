Cemal Enginyurt, Gerçek Gündem'e Konuştu: 'Türkiye’de Bu Kadar Çok Parti Olduğunu Yeni Öğrendim'

ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Demokrat Parti’nin kurultay sürecinde istifa ederek ayrılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis kulislerinde Gerçek Gündem’in sorularını yanıtladı.

"MUTLAKA BİR SİYASİ PARTİYE DAHİL OLACAĞIZ"

Türkiye koşullarında bağımsız milletvekilinin Meclis’te konuşma hakkının bile olmadığını belirten Enginyurt, “Tunceli’den Ordu’ya pek çok yerde bize dostluk eden insanlar var. Onlara danışacağız, soracağız. Ardından seçime girebilecek bir partiye dahil olacağız” dedi.

"İYİ PARTİ DE, ZAFER DE OLMAZ"

Geçecekleri iddia edilen Zafer Partisi ve İYİ Parti ile de görüştüğünü belirten Enginyurt, neden bu tekliflere sıcak bakmadığını da şöyle anlattı:

“Bu partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Yani zor gözüküyor. Neden zor gözüküyor? Şimdi mesela Zafer Partisi'yle hangi merkez sağ kurabilirsiniz. Zafer Partisi'ne katılacakmış falan filan ama şimdi ben kendime bakıyorum mesela kendime yani oraya ait görmüyorum.

Şimdi Kürt'ün de, Alevi'nin de, Türk'ün de, devrimcinin de, liberalin de, kendini ait hissedeceği bir parti olması lazım. Tunceli’ye gittiğimde de karşılanırken bir karşılık var. Diyarbakır'a gittiğinde de bir karşılığı olan bir siyasetçi profiline sahibim.

Şimdi ben örneğin Zafer Partisi'ne gitsem, yapabileceğim tek şey işçi bitti. Suriyelileri söveceğiz, asacağız, keseceğiz, sınır dışı edeceğiz. E ben onu zaten küçükken söylüyordum zaten mertebedeyken. Türkiye'de Türk'ten başka Türk yoktu. Türkiye Türklerini de biliyordum zaten. Ama şimdi bak 60 yaşına geldik. Bu ülke hepimizin değil mi yani? Kemal Atatürk'ün de ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dediği ifadeyi şimdi daha iyi anlıyorum. ‘Ne mutlu Türk olana’ dememiş. Türk'üm diyerek. E o zaman demek ki böyle bir yapıda bu olamaz.

İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Hepimiz takip ediyoruz. Siz de takip ediyorsunuz. Ben bu sabah Müsavat beyi her dinlediğimde ülkü ocakları kongresinde zannediyordum kendimi. Büyük bir coşku, heyecanla kurt gibi uyasım geliyor. Ama merkez sağa hitap etmiyor.”

"DEM’E YAKIN HİSSEDİYORUM"

İstifanın ardından hangi partiye kendilerini yakın hissettiklerine ilişkin soruya da esprili bir cevap veren Enginyurt, “Yani DEM’e. Devlet Bey de dedi ya, hani demlenelim diye. Devlet Bey'i de kırmayalım diyorum. Gelsin falan derken. Bir bildiği vardır. Genel başkanımız eski liderimiz sonuçta. DEM’e gidelim diyorum” dedi.

"TÜRKİYE’NİN HALİL İBRAHİM SOFRASINA İHTİYACI VAR"

Son milletvekili seçimlerinde CHP’nin oyunun yüzde 25 olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oylara dikkat çeken Enginyurt, Mansur Yavaş’ın da CHP’nin dışında bir şansının olmadığını söyledi.

DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin kendi aralarında görüştüklerini ifade eden Enginyurt, “Demokrat Parti’yi bırakıp, DEVA Partisine gitmemiz bu saatten sonra olmaz” diye konuştu.

"YÜZLERCE TELEFON ALDIM"

İstifanın ardından yüzlerce telefon aldığını belirten Enginyurt, “Adını, sanını bile bilmediğim partilerden aradılar. Bunların dışında Bağımsız Türkiye Partisi var. Genç Parti var. Gençlik bilmem ne partisini var. Yani adını hakikaten bilmediğim bir sürü parti varmış. İyi oldu ama. İki günde Türkiye'de böyle birçok parti olduğunu öğrenmiş oldum.

"İYİ PARTİ DİLİNİ DEĞİŞTİRMELİ"

Parti liderlerinin kullandığı dilin çok önemli olduğunu vurgulayan Enginyurt, milliyetçi partileri de şu sözlerle eleştirdi:

“Tamam ben mutlu oluyorum konuşmam ama partinizde kim var? Şimdi biz yıllarca niye bu ülkede Türkçülük yaptık. Askere gelene ‘Kürt müsün lan?’ İlk dayağı adam koğuşta yedi bizden değil mi? E ne oldu? Sen Kürdü kazanabildin mi? Şimdi senin parti olarak öyle bir dil kullanman lazım ki 85 milyona hitap etmelisin. Oradan oy almaya çalışıyorsun. MHP'nin kaybı bana gelsin. Gelse ne olur, gelmese ne olur? Orda da kalsa yüzde 10, buraya da gelse yüzde 10. Zaten MHP homojenler çıkmış yani. Bir de MHP şöyle bir şey var; MHP’liyi öldürsen başka yere vermez oy. Öyle bir geleneği vardır.

Adamı düşünsenize ya siz Abdullah Öcalan'ın gelişini özümseyen bir MHP'liden ne bekliyorsunuz ya? Ne güzel günler göreceğiz diyordu ama MHP'liler ne diyor? Liderimizi arayacaksınız diyor değil mi? MHP Genel Başkanı yemekte diyor ki elli tane vekiline ‘Güzel bak ortalığı karıştırdık, değmeyin uğrasınlar’ diyorlardır.”

"CHP’Yİ DÜĞÜN BAYRAM EDERİM"

CHP’ye geçmek gibi yaklaşımının olmadığını da vurgulayan Enginyurt, “Özgür Özel, partiye davet ederse herhalde en büyük zararlı Özgür çıkar şu anda. Bu kadar muhalifi Özgür’e saldırırken, herhalde ben geçsem CHP düğün bayram yerine döner. Muhalif kazanmak gibi bir niyeti yok sanırım. Ha bir de ben CHP'ye geçtiğim gün, 'Genel başkanlığa adayım' derim. Yerimde durmam ben. CHP’liler seçim işini çok sever biliyorsunuz.

Demin mesela kırk kişilik bir CHP’li grup, geldi. Biri benimle fotoğraf çektirmek istedi. Telefonu CHP’li milletvekiline benimle fotoğraf çektirmek için verdi. Adam fotoğrafı çekenin CHP milletvekili olduğunu bile bilmiyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem