Canlı yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan 'telafi' yayınında önemli açıklamalar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta katıldığı TV NET canlı yayınında rahatsızlanmış; yayın yarıda kesilmişti.

İzleyen günlerde Erdoğan'ın rahatsızlığı nüksetmiş ve programlarını iptal ederken; kimi törenlere ise çevrimiçi katılmıştı.

TELAFİ YAYININA ÇIKTI

Erdoğan bu akşam canlı yayınında rahatsızlandığı TV NET'te saat 22'de telafi yayınına çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Meydanlarda muazzam bir coşku var. Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Rize, Trabzon'da da coşku tavan yaptı.

İstanbul'u CHP'den aldıktan sonra farklı bir hale getirdik. Mevcut İBB başkanı Haliç'i eski haline döndürdü. Haliç tekrar kokmaya başladı. Mevcut CHP'li başkan İstanbul'u sel götürürken Bodrum'da çıkıyor.

Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz' demiş. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette.

Terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitmeli diyorlar. IMF üzerinden bu ülkeye vurdukları prangaları söküp attığımız için Erdoğan gitmeli diyorlar.

Beyefendiler Yenikapı alanını AK Parti'ye verme konusunda rahat değiller. Ama biz Atatürk Havalimanı'nda pazar günü bu dev mitingi yapacağız.

Sadece tefeciler ile değil terör örgütleri ile de pazarlığa oturmuşlar.

Bugüne kadar 'PKK terör örgütüdür' sözünü ağızlarından duymadık. Bay bay Kemal, hadi çık, 'PKK terör örgütüdür' de. Niye diyemiyorsun, söyleyemiyor.

Bay Bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler.

Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te tereddüte yer vermeyecek şekilde öndeyiz. Meydanlar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın üstünlüğünü haykırıyor. Muhalefet sosyal medya ve anketlerle seçim kazanılmayacağını anlayacak.

Sandık güvenliğine gölge düşürmek için organizasyon kurmuşlar. Adeta yalan haber makinası gibi üretim yapıyorlar. Bu troll ordusu bay bay Kemal'e çalışıyor. Muhalefete aklı dışarıdan veriyorlar.

Atatürk Havalimanı'nda dünyaya mesaj verdik, niye rahatsız ediyor sizi? İHA'ların, SİHA'ların olması sizi niye rahatsız ediyor? Tüm mühimmatlarımız yerli ve milli. Başarılarımızı CHP ve FETÖ'ye rağmen elde ettik."