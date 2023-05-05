Canlı yayında rahatsızlanmıştı: Erdoğan 'telafi' yayınına çıktı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta katıldığı TV NET canlı yayınında rahatsızlanmış; yayın yarıda kesilmişti.

İzleyen günlerde Erdoğan'ın rahatsızlığı nüksetmiş ve programlarını iptal ederken; kimi törenlere ise çevrimiçi katılmıştı.

TELAFİ YAYININA ÇIKTI

Erdoğan bu akşam canlı yayınında rahatsızlandığı TV NET'te saat 22'de telafi yayınına çıktı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Meydanlarda muazzam bir coşku var. Erzurum siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Rize, Trabzon'da da coşku tavan yaptı.

İstanbul benim aşkım. İstanbul'u CHP'den aldıktan sonra çok farklı bir hale getirdik."