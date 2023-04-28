Canlı yayında çok konuşulacak anlar: Erdoğan 'sürç-i lisan' dedi, yayın kesildi

Son günlerde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programlarını iptal eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılışına çevrimiçi katıldı.

TEPKİ ÇEKECEK SÖZLER

Erdoğan konuşmasının son cümlelerinde "Bu Millet İttifakı'nın bir kazaya gitmesine kazaya gitmesine tahammülümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın uyarısı ile "Ne dedim ben. Bir sürç-i lisan ettik galiba, Cumhur İttifakı" ifadelerini mırıldanan Erdoğan, Bahçeli ile de bir şeyler konuştu.

Bu sırada yayının kesilmesi dikkat çekti.