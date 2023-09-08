Canlı yayında anlattı: Muharrem İnce, Meral Akşener ile ne konuştu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Canlı yayında anlattı: Muharrem İnce, Meral Akşener ile ne konuştu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

İki liderin basına kapalı toplantısı, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İnce, tv100'de katıldığı canlı yayında Meral Akşener ile olan görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnce, Meral Akşener ile basına kapalı olan görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Meral Akşener’le ortak bir yanımız var, önce onu linç ettiler sonra onu linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret.”

YEREL SEÇİMDE İŞBİRLİĞİ OLACAK MI?

Erdoğan Aktaş’ın “Yerel seçimle ilgili iş birliği konuşması oldu mu?” sorusuna da yanıt veren İnce, “İş birliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019’da İmamoğlu’nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019’da şansı daha fazlaydı. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil.”

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