CANLI - Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Manisa Mitingi'nde

GERÇEK GÜNDEM /

14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken siyaset arenası hız kazandı. Parti liderleri kentler de mitinglerini sürdürüyor.

Millet İttifakı bileşenlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Manisa mitinginde yurttaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak kürsüye çıkan Mansur Yavaş'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Kim böldürüyor vatanı! Biz varız biz!

Üç kez terör örgütleri başlarının da pişmanlık yasasından yararlanması için yasa getirdiler Erdoğan imzasıyla. Bebek katilinin el yazısıyla mektubunu getiren siz değil misiniz?

Toplumun yüzde 55'ini 60'ını terörist yapmayı nasıl başardınız? Hiçbir sözü kabul etmiyoruz ama aynı sözlerle hitap etmiyoruz. 'Rakibinize benzerseniz kaybedersiniz.' Onlar gibi olmayacağız!

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