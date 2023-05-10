CANLI - Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, Kütahya Millet Buluşması'nda

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kütahya’da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

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GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kütahya’da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Hem direneceğiz, hem birleşeceğiz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ne olursa olsun. Adaleti tesiste kararlıyız. Mutlaka hakkı da hukuku da adaleti de tesis edeceğiz. 

Bu meseleyi iman meselesi haline getirmek istiyorlar. Biz buna rıza göstermeyiz. Müslümanlar inançlı insanlarız. İnanç demek hakkı üstün tutmayı, adaleti, dürüstlüğü, iftira etmemeyi, israftan vazgeçmeyi, tasarrufa yönelmeyi, gelirlerin adil olmasını gerektirir. Bir taraftan yolsuzluk yapacağız sonra inanca tevessül edeceğiz, bir taraftan haram yiyeceğiz, bir taraftan hakka tevessül edeceğiz. Buna rıza gösteremeyiz. Biz emin insanlar istiyoruz. 

Ölürüz ama bu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyiz. 

AYRINTILAR GELİYOR...

 
 
 
 
 

Kaynak: Gerçek Gündem

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