CANLI - Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve İmamoğlu, Samsun Millet Buluşmasında

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Samsun Millet Buluşmasında yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Size söz hazırım. Birlikte mücadele edeceğiz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edip; barışı, huzuru, erdemi, kardeşliği, irfanı ve güzelliği hep beraber getireceğiz. Size söz!

Sandığa gidilecek, oy kullanılacak. Bu ülkeye gerçekten demokrasi gelecek!

Bu kardeşiniz geç iki yıl içinde Suriyelileri uğurlayacak. Sınırdan izinsiz kuş uçurtmayacağız, herkes gelecek, herkes haddini bilecek!

Anadolu'nun içini dolduracağız. Anadolu büyüyecek. Kaynakları doğru kullanacağız. Her kuruşun hesabını vermek benim namus borcumdur. Türkiye'de herkes paranın nerelere harcandığını görecek.

Çarşamba'ya sözüm var. Geleceğim. Çarşamba Şeker Fabrikası'nı açarken bütün Çarşambalılar orada olacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

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EKREM İMAMOĞLU: SENİN YOL ARKADAŞLARININ ZİHNİYETİ BU! CUMHURİYETE, BAYRAĞA, İSTİKLAL MARŞI'NA KARŞILAR!

AKP'nin listelerinden seçime giren HÜDA-Par'ın Hizbullah ve Anayasa hakkında görüşlerini izlettiği videoyla hatırlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İşte senin Cumhur İttifakın. İşte senin yol arkadaşlarının zihniyeti bu! 'Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyım' diyor! Cumhuriyete, bayrağa, İstiklal Marşı'na karşılar!" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"MİLLETİ YENİDEN GÜLDÜRECEĞİZ"

"Demokrasi bayramına iki gün kaldı. 19 Mayıs'ı erken burada kutluyoruz. Öğleden sonra Ankara'da Cumhuriyet bayramı için bir erken kutlama yapacağız.

Bize gülmeyi unutturdular. Biz milleti yeniden güldüreceğiz. Sandıklar açıldığında demokrasi bayramı başlayacak. Bu demokrasi bayramının mimarı gençler olacak. Bu ülkede büyük işler yapmak isteyen herkes gençlere güvenmek, onlara adil fırsatlar yaratmak lazım."

"SANDIKLAR AÇILDIĞINDA DEMOKRASİ BAYRAMI BAŞLAYACAK"

"Bunların Atatürk ile sorunu olduğu için milletle de sorunu var. Köşeye sıkıştıklarında düşman yaratma derdindeler. 48 saat kaldı. 14 Mayıs'ta gençlere kendilerine gülmeyi, eğlenmeyi unutturan bu iktidarı tıpış evine yollayacak! Sandıklar açıldığında demokrasi bayramı başlayacak. Bu bayramın mimarı siz olacaksınız gençler."

Ekonomiyi batırdılar, işsizliği enflasyonu patlattılar. Depremde o canım insanlarımıza beyefendi talimat vermedi diye 48 saat depremzedelere yardım edilmedi. Ama bunlar giderse devlet bitermiş. Hadi oradan, hadi oradan!

"DEVLETİ ÇÖKERTTİNİZ"

"Devleti çökerttiniz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini mülakat adı altında ezdirdiniz. Torpilli yakınlarınızı en güzel makamlara getirdiniz. Sözde dernekleriniz, vakıflarınız milletin vergilerini geçim kaynağı yaptı. Memleketimizi milyonlarca mülteciyle bunlar doldurdu."

"SİZ GİDİNCE MEMLEKET GÜZELLEŞECEK"

"Her seçim öncesi vatandaşını düşmanlaştıran, ötekileştiren bu dile alıştık. '7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş.' 'Dünya toplanmış, bunlara karşıymış.' Yapma ya... Dünyanın başka derdi yok, bunlarla uğraşacak. Ekonomiyi batırdılar, enflasyonu, işsizliği patlattılar. Depremde canım insanlarımıza beyefendi talimat vermedi diye 48 saat müdahale edilmedi. Bunlar giderse devlet bitermiş! Hadi oradan!...

Siz gidince memleket güzelleşecek, huzur, bereket, bolluk, gelecek, insanın insana saygı duyduğu bir dönem gelecek."





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Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

İş para noktasına gelince kesenin ağzı açılıyor ama kesenin dibi delik.

Cumhurbaşkanı Adayımız Kılıçdaroğlu. Bir çok yerde bana sordular: 'Güveniyor musun? Neden Kılıçdaroğlu?' Ben kendisini tanıdım, ben güveniyorum. Güvendiğim için de kendisinin cumhurbaşkanı olması için her türlü desteği veriyorum.

Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir ülkede huzur ve barış olmaz.

İsraf bütün kaynaklarımızı tüketebilir. 'İtibar kazanmak için israf edebilirsiniz' diyor. İtibar kazanmak için yaptığımız harcama haramdır. İnsanlar karnını doyuramazken, aldıkları ücretle geçinemezken nasıl saraylarda oturursunuz!

Ülkemizin kalkınması, milletimizin geçinebilmesi için yüksek ücretlere ihtiyaç var. İsrafı kaldıracağız. İsraf kalksın milyarlar tasarruf edilir, yolsuzluk kalksın yüz milyarlar tasarruf edilir. Yanlış yatırımlar da kalksın, topladınız mı bunları cebimizde 350 milyar lira kalır. Dibi delinen Merkez Bankası'nın kasası dolmaya başlar. Devlet Planlama Teşkilatında görev yapmış, belediyecilik yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum: 3 israf musluğunu kapatalım, yüz milyarlar birikir. İşçi kardeşlerimize güzel bir zam verdiler. Bunların kıymeti yok. Kaçakları tıkamadıktan sonra ne verirseniz verin enflasyon eritir.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Akademik hayatta Samsun'a geldiğimde 'meşale' adını vermiştim. Tam bir karamsarlık içindeyken bir istiklal meşalesini yakan şehirdir Samsun. İnşallah iki gün sonra da 'demokrasi meşalesini' yükseltmeye var mısınız? 14 Mayıs'ta iktidarı kaybedeceğine inanlar her yola başvuruyorlar.

Bahçeli diyor ki, 'Onların hak ettikleri müebbet hapis ya da mermi. Ali Fuat Başgil'den ders almış birisi olarak söylüyorum. Bahçeli'nin tehditleri bize sökmez. 14 Mayıs'ta bu darbeci, otoriter cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gelecek.

Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz olacak. Tek bir sandık dahi sahipsiz kalmayacak. Bu kadar saldırmalarının sebebi; onlar kaybedecek! 85 milyon kazanacak!