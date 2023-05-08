CANLI - Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş Adana Mitinginde

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yurttaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

Dün talihsiz bir olay yaşadık. Azmettirilmiş 150-200 kişinin bize yaptığı müdahaledir. Onlar o taşları bana değil, milletimize, demokrasiye attı. Arka planı elbet ortaya çıkacak! Canım bayraklarımızla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı bir aradaydık.

MANSUR YAVAŞ: YOLSUZLUK DOSYALARINI SAVCILIĞA VERDİK

Kürsüye ilk olarak çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin Millet İttifakı belediye başkanlarına yönelik söylemlerine; "Bir sürü iftira atıldı. Neden yapıyorlar. 25 yıldır başka bir yönetim görmemiş, batırdıkları paraları kapatmak için, bir başkasının daha iyi yöneteceğini kimsenin görmesini istemiyorlar. İnsanları kutuplaştırıyorlar" sözleriyle yanıt verdi.

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerini muhafazakar gösteriyorlar. İnsanların gözü kul hakkını görmüyor kutuplaştırılınca. 50 defa söyledik, hesap verirken hangi partilisin diye sormayacaklar, kul hakkı yedin mi diye soracaklar dedik. Maalesef dini motifler ortaya çıkınca başka bir şey görmüyor, sağır oluyor.

Borçları ödedik, bir sürü iş yaptık. Yolsuzluk dosyalarını savcılığa verdik. 15 Mayıs'ı bekliyoruz. Koskoca Ankara'da televizyon ve futbol takımı almış, herkes izlemiş. Ankara halkı şimdi gördü, boşa batırılan parkı gördü. Ankaralılar'ın parasını sağa sola harcadılar, çılgın proje dediler. Türkiye'de aynısı yok mu? İktidar bunların önünü kapatmak için alnı secdeye gelenleri mi seçeceksiniz diyor. Kul hakkı yiyenleri seçmeyeceğiz diyoruz. Siz parti kurup siyasete girerken bizim derdimiz insanlar dediniz. Bir lokma hırkaya talibiz dediler. Vakıflar kuldular yardım yapmak için sonra yardım topladılar bu vakıflar. 20 yıl önce nerede oturuyorlardı şimdi neredeler. İş başına gelirken insanlara cennet vaat ettiler şu anda cehennemi yaşatıyorlar. Açlık var diyorsunuz azarlıyorlar, gençlere kızıyorlar.

Elbette herkes farklı düşünecek. Millet İttifakı belediyeleri olarak iş başına geldiğimizde bizlere oy vermeyenlere eşit davranarak gönlümüzü açarak nasıl kazanıyorsak, Cumhur İttifakı seçmenlerinin de oyuna talip olacağız. Bunların muhafazakarlıkları da milliyetçilikleri de mevsimlik, seçimlik. İyi bir Müslüman'ın ağzından bal damlar, kötü konuşmaz, iftira atmaz, yalan söylemez; maşallah hepsi de var sizde.

Yapacaklarımız ortada. Ekonomik olarak hükümetin yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Millet İttifakı'nın içinde Şampiyonlar Ligi gibi kadrolar var. Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı seçiyoruz, ama birinci turda seçiyoruz, söz mü?"

AYRINTILAR GELİYOR....