CANLI - Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'ndan Bolu'da coşkulu miting

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Mitinginde yurttaşlarla buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağım. 86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bir kadın açsa, şiddete uğruyorsa, bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir.

Açık ve net söylüyorum: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı! Altı okumuzdan biri milliyetçilik.

Devleti bilmesi, tanıması lazım. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi lazım. Devletin dini adalettir. Hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak için çalışacağız. Birileri yer birileri bakarsa, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken bizim evlatlarımız işsiz, nerede iş bulurum arayışına girdiyse sorunumuz var demektir. Bu sorunu beraber çözeceğiz

AYRINTILAR GELİYOR...

***

EKREM İMAMOĞLU: 'KEMAL KILIÇDAROĞLU BİZİ NASIL BİR KABUSTAN UYANDIRMIŞ, ALLAH RAZI OLSUN' DİYECEKSİNİZ

İlk olarak kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"KÖROĞLU KÖTÜLÜĞE KARŞI DİRENİŞTİR"

bu meydanda Bolu Beyi değil zalimliğin değil direnişin yani Köroğlu'nun torunlarını görüyorum. Köroğlu zalimlere karşı direniştir. Köroğlu kötülüğe karşı direniştir, özgürlüğü, iyiliği talep etmektir. Doğruya doğru eğriye eğri demektir. Bolulu insanlarımızın bu süreçte en doğru kararı vereceklerine yürekten inanıyorum.

Siz hoşgörünün şehrinden, Hz. Mevlana'nın şehrinden, Konya'dan selam getirdim. Yine ne ön safta özellikle gençleri özellikle hanımefendileri görmek bizi çok mutlu ediyor. Onların bu mücadeleci bakışları duruşları tavırları çok kıymetli.

"OY İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLECEK AKILDAN ALLAH BU MEMLEKETİ KORUSUN"

Haksızlıklar yapılabilir hukuksuzluklar yapılabilir eksikler yanlışlıklar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise yanlışı o kötülüğü ödüllendiriyor ise. Allah bu memleketin her insanını korusun.

Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah memleketi korusun. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey.

"ONLAR İÇİN HER ŞEY BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI"

İşte bu kötü akıl bizi bugün partizan bir devletin şekline büründürdü. Parti her şey… Biz ne diyoruz 'Millet her şey'; biz ne diyoruz 'Her şey çok güzel olacak.' Onlar için bir kişi, yeter ki o kişi seçilsin. Onlar için bir avuç insanın çıkarı her şey.

O bir avuç insanın çıkarından bir eksilme olmasın. Pandoranın kutusunu her gün birisi açıyor. Her akşam birinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Hani istifa etmişti Maliye Bakanı ve bir tweet atmıştı; 'At izi it izine karıştı. Sonumuz hayır olsun' diye... Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor.

Bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Biz milletin kendisine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor.

Adıyamanlı bir kardeşimin yazdığı gibi biz hala enkazdayız. Devleti o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını bekleyip 48 saat müdahale yapılmasını engellediniz.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU BİZİ NASIL BİR KABUSTAN UYANDIRMIŞ, ALLAH RAZI OLSUN, DİYECEKSİNİZ"

Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı, gitti. Etrafındaki aklı başındaki güzel insanlar, kendi bakanları bile olanlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz, bu kadar kötüler. Biz yeni bir dönem başlatacağız. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki size, 'Allah'ım, Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış, Allah razı olsun' diyeceksiniz.

Sevgili gençler sakın hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin. Oy kullanın. Bu parti seçimi değil, geleceğinizin seçimi. Oylarınızı bölmeyin, bu iş dansla müzikle olmaz. Bu iş devlet aklıyla olur.

İşte Milletimle beraber bu yola çıktım diyen demokrasiyi savunan ve devlet insanı olmayı erdemli davranmayı devletin ahlakını temsil eden hak hukuk adaletin mücadelecisi, ve bu yollar o tarihi yürüyüşü sizlerle yaşadı. Bugün onunla buradayız yine onunla 15 Mayıs sabahı cumhurbaşkanı olacak Çankaya’ya yürüyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu ile yürüyeceğiz.

Bolu’nun sorunlarını biliyoruz. Yolda gelirken Tanju başkanımla üstünden geçtik. 99’dan beri kalan kentsel dönüşüm sorunlarını da biliyoruz. Bu şehirde mutlaka hükümet belediye işbirliğini üst seviyeye alacağız. Bolu’daki depremle mücadelemizi en üst seviyeye alacağız. Aynı konuşmayı Düzce ve Sakarya’da yapmak zorunda kalacağız neden. Çünkü 22 yıldır iktidar bu sorunları çözemedi. Çözseydi on binlerce insanımız bu kadar vahim tabloyla canını kaybetmezdi.

O bölgedeki şehirlerimizdeki bu süreç kafamızı elimizin arasına alıp düşünmemizi gerektiren bir süreçti ne yapıtlar millete saldırdılar ne yaptılar hatalarını söyleyenleri suçladılar vatan haini ilan ettiler. Devleti o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını dineleyim 48 saat müdahale dilmesini engellediniz. AFAD’ı yerle bir ettiniz. Kızılay milletin güvenmediği kurum haline geldi. Sanatçı kardeşlerimizin ve bir kısım insanların kurdukları dernekler itibarlı dernekler oldu. İBB’ye yüzlerce insan başvurup biz onlara para vermeyiz size verelim siz harcayın dedi. Devleti bu hale getiren bugünün partizan aklıdır. Size söz veriyoruz 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte devletin kurumlarında partizanlığı söküp atacağız.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Gerçek Gündem