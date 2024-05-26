Büyük Emekli Mitingi: Özgür Özel açıklama yapıyor

CHP, Ankara'da "Büyük Emekli Mitingi" düzenliyor. Türkiye'nin farklı noktalarından Tandoğan meydanına gelen emekliler, hakları için hep bir ağızdan sloganlar atıyor. CHP Lideri Özgür Özel'de açıklama yapıyor.

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Türkiye'nin dört bir yanından binlerce emekli, CHP'nin Tandoğan'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'nde bir araya geldi. Taleplerini dile getiren emekliler, "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

CHP, emeklilerin sorunlarına dikkati çekmek için "Büyük Emekli Mitingi" düzenliyor. Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce emekli ve emekçi katılıyor.

Farklı illerden gelerek sabah erken saatlerden itibaren meydanı doldurmaya başlayan emekliler, taleplerini dile getiren sloganlar atıyor. Mitinge, DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşunun üyeleri de katılıyor.

Meydanda, katılımcıların ellerindeki "Emekliler için zordur geçim, Özgür Özel acele seçim", "Onurlu yaşam hakça paylaşım", "insanca hakça bir yaşam için", "Mutfakta yangın var, bıçak kemiğe dayandı", "Biz torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz" , "Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz" yazılı döviz ve pankartlar göze çarpıyor.

ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği mitingde açıklama yapıyor.

Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Biz konuştuk, biz anlattık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Bugün Ankara’da iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Dünyanın en büyük korusunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Emeklinin sorununu çözmezseniz meydanlar, sokaklar bizimdir dedik. Bu sesi ya duyacaklar ya da durmayacağım, hakkınızı söke söke alacağım."

Ayrıntılar Gelecek...

Kaynak: ANKA

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