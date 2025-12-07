Bütçe Maratonu TBMM Genel Kurulu’nda Başlıyor
2026 yılı merkezi yönetim bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlıyor. 8 Aralık’ta başlayacak bütçe maratonu, 14 gün boyunca kesintisiz sürecek. Kamu idareleri ve bakanlıkların bütçeleri sırayla ele alınacak, görüşmeler boyunca TBMM’ye ziyaretçi ve araç girişi kısıtlanacak.
2026 yılı merkezi yönetim bütçesinin komisyon süreci tamamlandı. Gözler şimdi TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Bütçe mesaisi, 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak ve kesintisiz 14 gün sürecek.
Genel Kurul, bütçenin ilk ve son günü saat 12.00’de, diğer günler ise saat 11.00’de toplanacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 8 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları ise 9 turda ele alınacak.
HÜKÜMET VE PARTİLERDEN TEMSİLCİLER SÖZ ALACAK
Genel Kurul’da hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Yol Partisi’nden Grup Başkanı Bülent Kaya ve grup başkanvekilleri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuşma yapacak. DSP ve DBP liderleri de şahsî konuşmalarını gerçekleştirecek.
ZİYARETÇİ VE ARAÇ GİRİŞİ KISITLANACAK
8-21 Aralık tarihlerinde TBMM’de bütçe maratonu süresince görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.
GÜN GÜN BÜTÇE GÖRÜŞME TAKVİMİ
9 Aralık Salı: Adalet, Dışişleri Bakanlığı, Yargı kurumları ve ilgili kuruluşlar
10 Aralık Çarşamba: Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıkları, Karayolları ve ilgili kurumlar
11 Aralık Perşembe: Savunma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları, KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları
12 Aralık Cuma: Gençlik, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile ilgili kültür ve sanat kurumları
13 Aralık Cumartesi: Sağlık ve Enerji Bakanlıkları, enerji ve maden kurumları
14 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve yükseköğretim kurumları
15 Aralık Pazartesi: İçişleri, Hazine ve Maliye Bakanlıkları, güvenlik ve mali denetim kurumları
16 Aralık Salı: Çevre ve Tarım Bakanlıkları, orman ve su yönetimi kurumları
17 Aralık Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve çeşitli üst düzey kurumlar
18-19 Aralık: 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri oylanacak
20 Aralık Cumartesi: 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin oylanmamış maddeleri oylanacak
21 Aralık Pazar: Bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar ve oylama ile bütçe maratonu sona erecek
BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR
TBMM Genel Kurulu’nda başlayacak olan bu maraton, 14 gün boyunca devletin tüm gelir-gider planlamalarını masaya yatıracak. Kurumlar ve bakanlıklar bütçe tekliflerini savunurken, milletvekilleri de eleştirilerini ve önerilerini sunacak.
