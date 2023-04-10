Bülent Arınç'tan Hizbullah tepkisi: Allah bizden uzak tutsun

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Elips TV'de katıldığı programda hem HÜDA-Par üzerinden gündeme gelen Hizbullah tartışmalarını hem de ekonomiyi eleştirdi.

Arınç, Hizbullah'a tepki gösterirken, "Bir Hizbullah anlayışının sahip olduğu Müslümanlığı ile DAEŞ’in (IŞİD) sahip olduğu Müslümanlığı Allah bizden uzak tutsun. Biz onları hiçbir şekilde benimsemiyoruz ve yakıştırmıyoruz kendimize ama hala onları ideal noktada gören Hz Peygamber zamanında böyleydi diyerek birisinin arkasından gidenler var" dedi.

Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin olarak, "Süt veren ineklerin kesildiği bir ülkede, bunun kaçınılmaz olduğunu bilmemiz lazım" ifadesini kullanan Arınç, "Eskiden 70 TL’ye doldurduğunuz file, şimdi 400 liraya dolamıyorsa, bir şey var kardeşim, bunu görmezden gelmeyin" diye konuştu.

Arınç, "Halka 'Pahalılık var, bunun makul sebepleri var, bunların hepsini çözeceğim bana güvenin' diyebilmek lazım. Millete güven vererek, onların daha sabırlı olmasını istersin. Pahalılık varken birisi çıkıp; 'Pahalılık yok bu bir psikolojik olaydır' dedi. Ben o zaman daha çok kızdım. Hanımla pazara çıkıyoruz. Pazar yerlerindeki fiyatlar bazen marketlerin de üzerinde. Günün sonunda bu krizi üç harfliler diyerek marketlere bağladılar." ifadelerini kullandı.