Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkacak? İşte ocak ayında yapılan tüm anketler!
Tüm anket şirketleri, 2023 seçimleri için hummalı bir çalışmaya başladı. Seçimlerde en isabetli tahminleri yapmak için çalışan şirketler, ocak ayı anket sonuçlarını şubat ayı içinde açıkladı. İşte ocak ayında yapılan tüm anketler...
AVRASYA ARAŞTIRMA
Avrasya Araştırma, 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında; 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Buna göre AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 0.6.
Avrasya Araştırma'nın anketinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasındaki farkı açtığı görüldü.
Partilerin ise oy dağılımı şu şekilde oldu:
AKP: Yüzde 27,5
CHP: Yüzde 27
İYİ Parti: Yüzde 11
HDP: Yüzde 8,5
MHP: Yüzde 4,4
Deva Partisi: Yüzde 3
Zafer Partisi: Yüzde 1,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0
Diğer: Yüzde 2,1
Kararsız: Yüzde 14,3
Kararsızlar dağıtılınca ise durum şöyle:
AKP: Yüzde 32,1
CHP: Yüzde 31,5
İYİ Parti: Yüzde 12,8
HDP: Yüzde 9,9
MHP: Yüzde 5,1
DEVA Partisi: Yüzde 3,5
Zafer Partisi: Yüzde 1,4
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,2
Diğer: 2,5