Bu Pazar Seçim Olsa Kim Kazanır? İşte Son Oy Oranları

Sözcü’den Altan Sancar’ın aktardığına göre, eğer bu pazar seçim yapılırsa ve kararsız oylar dağıtılırsa, CHP'nin oyu yüzde 32,1, AKP'nin oyu ise yüzde 31 olarak belirleniyor. Ayrıca, MHP'nin oy oranı yüzde 6,3, İYİ Parti'nin yüzde 5,6, DEM Parti'nin yüzde 10,6, YRP'nin yüzde 3,6, Zafer Partisi'nin yüzde 3,8 ve TİP'in yüzde 1,7 seviyesinde olduğu görülüyor.