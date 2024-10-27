Bu Pazar Seçim Olsa Kim Kazanır? İşte Son Oy Oranları
Metropoll Araştırma’nın Ekim 2024 Türkiye’nin Nabzı araştırmasından çıkan sonuçlara göre, CHP’nin oy oranı yüzde 32,1, AKP’nin oy oranı ise yüzde 31 olarak belirlenirken, toplumun yüzde 37,3’ü CHP’nin, yüzde 32,3’ü ise AKP’nin seçimde kazanacağına inanıyor.
Metropoll Araştırma’nın "Türkiye’nin Nabzı" Ekim 2024 araştırması, yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakipleri karşısında geride kaldığını gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 37,3'ü CHP’nin, yüzde 32,3'ü ise AKP’nin seçimi kazanacağına inanıyor.
Sözcü’den Altan Sancar’ın aktardığına göre, eğer bu pazar seçim yapılırsa ve kararsız oylar dağıtılırsa, CHP'nin oyu yüzde 32,1, AKP'nin oyu ise yüzde 31 olarak belirleniyor. Ayrıca, MHP'nin oy oranı yüzde 6,3, İYİ Parti'nin yüzde 5,6, DEM Parti'nin yüzde 10,6, YRP'nin yüzde 3,6, Zafer Partisi'nin yüzde 3,8 ve TİP'in yüzde 1,7 seviyesinde olduğu görülüyor.
Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oyu yüzde 22 olurken, CHP’deki dalgalanmanın durduğu ve AKP’nin oylarının stabil hale geldiği belirtiliyor.
Çalışmaya göre Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaştığında Yavaş yüzde 53.8, Erdoğan ise yüzde 28.7 oy alıyor. İki isme de oy vermem diyenler ise yüzde 10.3,i olurken, fikir belirtmeyenler yüzde 7.2 oldu.
Erdoğan ile İmamoğlu’nun karşılaşması halinde İmamoğlu yüzde 49, Erdoğan ise yüzde 30.6 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 14 iken fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 6.4 oldu.
Özgür Özel ile Erdoğan’ın karşılaşması halinde ise Özel yüzde 45.2, Erdoğan ise yüzde 31.2 oy alıyor. İki isme de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 15 olurken, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 7.9’da kaldı.
Katılımcıların yüzde 37.3’ü CHP’nin, yüzde 32.3’ü AKP’nin seçimi kazanacağına inanırken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 17.7 oldu.
EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ MANSUR YAVAŞ
Siyasilerin beğeni düzeyinde ise Yavaş’ın beğeni düzeyi yüzde 57, İmamoğlu’nun yüzde 48.1, Özel’in yüzde 34.6, Erdoğan’ın yüzde 34.4, Devlet Bahçeli yüzde 26.9, Yavuz Ağıralioğlu yüzde 22.9, Müsavat Dervişoğlu yüzde 19.6 ve Mehmet Şimşek yüzde 18.6 beğeni düzeyine ulaştı.