Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başlıyor

Seçimden sonra yaptığı açıklamalarla tartışılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “değişim ve adalet yürüyüşü” başlığıyla CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü bugün başlıyor. Özcan, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

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Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşü başlıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerden sonra CHP içindeki değişim gerekliliği tartışmalarına dahil olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, “değişim ve adalet yürüyüşü” başlığıyla Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek.

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Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü bugün başlıyor. Özcan, geçen günlerde yaptığı açıklamada, çeşitli tekliflerin geldiğini iddia ederek, yürüyüşünden vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Özcan dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Ben bu yürüyüşü gerçekleştireceğim. Sayın Genel Başkan, ‘Kurultayda aday olmayacağım’ dediği takdirde, ben bu yürüyüşten vazgeçerim” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
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