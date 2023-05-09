Bilal Erdoğan’ın kuzu çevirdiği 'gizemli' arkadaşının KKTC ve Sarallar bağlantısı

BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür, “‘Gizemli’ arkadaşın Ada bölümü: Sarallar, Falyalı ve deport” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Özgür bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanındaki isim Murat Teksöz'ün KKTC ile ilişkisi, Sarallar suç örgütüyle bağlantısı ve hakkında verilen deport kararı ile ilgili dikkat çeken gelişmeleri aktardı.

Özgür, “El konulan onlarca şirketin danışmanlığını üstlenen Murat Teksöz’ün hızlı kariyeri, dikkat çekiciydi çünkü. Zira o kariyerin ucu, KKTC’de Sarallar’ın parasını aklama iddialarına kadar uzanıyor” dedi.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

"El konulan onlarca şirketin danışmanlığını üstlenen Murat Teksöz’ün hızlı kariyeri, dikkat çekiciydi çünkü. Zira o kariyerin ucu, KKTC’de Sarallar’ın parasını aklama iddialarına kadar uzanıyor. Teksöz, Grid Teknoloji’nin sahibi. İlk Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı Hakan Kazancı ile ortak oluyor, sonra Bilal Erdoğan’ın yanından ayrılmıyor. Beraber oldukları her fotoğrafı sergilemeyi seviyor. Bir tür ‘kartvizit’ gibi kullanıyor onları.

El konulan şirketler kamunun hükmüne geçtikten sonra denetimin, harcamanın vb. şeffaf olması gerekiyordu. Oldu mu peki? Kaynaklar kamu yararına mı kullanıldı yoksa, faturası sonradan halka çıkmak üzere, birilerinin özel servetine mi dönüştü?

EL KONULAN ŞİRKETLERDE NE YAPTI?

Teksöz’ün ilk yaptığı, tüm şirketlerin beyni sayılan yazılımı değiştirme kararıydı. Sürat Teknoloji’nin geliştirdiği ‘Serendip’ adlı yazılımın açıklarının bulunduğunu, Microsoft ERP adlı yazılımın alınması gerektiğini bildirdi. Kayyum da “Sana aylık 300 bin TL maaş ödüyoruz. Açığı bulup yazılımı geliştirmek görevin” demek yerine, faturayı imzaladı. Grid’e ilk etapta 1 milyon dolarlık ödeme yapıldı. Microsoft’tan milyon dolarlık yazılım lisansı alındı mı? Elbette hayır. Nitekim 2017’de şirketlerin yönetimi TMSF’ye geçtiğinde ilk soruşturulan konu buydu. TMSF suç duyurusunda bulundu. Fakat davanın üzeri örtüldü. İddiaya göre örtbas, kayyum olarak atanan İmran Okumuş vasıtasıyla gerçekleşti. Okumuş’un damadı Emre Baştuğ, el konulan şirketlere akaryakıt satışında Teksöz ile ortaktı zaten. Tabi bir de TMSF’nin bağlı olduğu Bakanın Nurettin Canikli olduğunu, Canikli ailesinin el konulan şirketlerle münasebetlerini de hatırlayalım. 2012-2017 arası TMSF Finansman ve Tahsilat Daire Başkanlığı’nda üst düzey bürokrat olan Abdullah Güzeldülger, kayyumların yolsuzluklarını içeren TMSF raporunun Canikli tarafından sümenaltı edildiğini anlatıyor iki yıldır. Muhtemelen rapora da girmiş diğer bir usulsüzlük de şöyleydi:

Eylül 2016’da el konulan Vizyon Ar-Ge şirketinin bir yazılımının ‘para madeni’ olduğunu keşfetti Teksöz. Kaynak kodlarını hemen Grid Teknoloji’ye aktardı. Ve kendi şirketi üzerinden üç GSM şirketinden birine sattı. 5 yıllık anlaşmanın değeri 10 milyon dolardı. Yazılım, yapılan tüm telefon görüşmeleri ile internet hizmetlerinin datalarının, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) istediği formatta depolanmasını sağlıyordu.

İHSAN AKTAŞ’LA ÇİN TELEFONU İŞİ

Aralık 2016’dan sonra el konulan şirketlerin TMSF’ye devredileceği kararının alınmasıyla beraber, kayyumluk işleri nihayete erdi. Bu döneme ait acil ödeme talimatları dikkat çekiyor. 2017 itibariyle Kayyum perdesi kapanıyor, KKTC perdesi açılıyordu…

Ada’ya geçerken Teksöz’ün fotoğraf albümünde sık görünen GENAR Araştırma’nın sahibi İhsan Aktaş’a da kısaca değinelim. Aktaş, Çin markası bir telefonu Türkiye’de satmak istiyordu. Çinli Transsion Holding’in Tecno marka telefonun Türkiye’de pazarlanması için 2018’de Digigen İletişim kuruldu. Çinli yatırımcı dışında şirketin ortağı Aktaş’tı. 2019’da Teksöz işe dahil oldu. Ancak ‘normal’ yoldan ticareti beceremedi ve ortaklık bitti. Başka isimler bulan Aktaş, yoluna devam ediyor.

KUMARHANELERE HEVES ETMİŞTİ. ONU BAMBAŞKA BİR YOLA SÜRÜKLEYEN DE BU OLDU

Teksöz’ün KKTC aşkı ise asker kaçağı olduğu yıllarda başladı. Küçük bir şirket kurup bedelliye kadar oturum izniyle idare etti. 1 yıllık kayyum danışmanlığının ardından aniden muteber bir ‘iş insanı’ olarak KKTC’de çıktı karşımıza. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile boy boy fotoğraflar veriyor, bakanlarla basın toplantıları düzenliyor, pandemide dijital aşı sistemi ihalesini alıyor, tapuların dijitale geçirilmesi projesini üstleniyordu. KKTC’ye gelen siyasileri karşılayan heyetlerdeydi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı başında duruyordu mesela. 2019’da ölen Kadir Mısırlıoğlu’nu ziyaret ediyor, özel jetlerde Putin’in ‘gayrı resmi kayınpederi’ olarak anılan Uluslararası İslam Birliği Teşkilatı Başkanı Özbekistanlı Marat Kabaeva ile seyahat ettiği görülüyordu. Hepsini özenle, tek tek paylaşıyordu sosyal medyasında. Kartvizitlerini çeşitlendirmişti. Oysa görünenin ardındaki gerçek, giderek farklılaşıyordu. Kumarhanelere heves etmişti. Onu bambaşka bir yola sürükleyen de bu oldu.

DEPORT KARARI

Nihayetinde KKTC’nin en büyüğü olan Sarallar’ın forex şirketinin başına geçti. Şirketin Dubai’de de bir merkezi olduğu ve Teksöz’ün Dubai’de bulunduğu ileri sürülüyor şimdi. Şu sıralar ne Ada’ya gidebiliyor, ne İstanbul Çekmeköy’de, kayyum zamanında aldığı milyon dolarlık ikiz villalarına uğrayabiliyor. Çünkü KKTC’de hakkında Ağustos 2022’de alınmış deport kararı bulunuyor. Aynı gün deport edilen 77 kişinin çoğu Sarallar suç örgütüyle bağlantılı olmakla suçlanıyordu. Teksöz’ün gerekçesinin de bu olduğu iddia ediliyor.

SARALLAR’IN KARIŞTIĞI İKİ OLAYDA ADI GEÇİYOR

Sarallar’ın karıştığı iki olayda adı geçiyor. İlki; KKTC’nin kara para baronu Halil Falyalı ile öldürülmeden bir hafta önce, Sarallar’dan Orhan ve Fatih isimli iki kişiyle beraber, Girne Marina’daki ofisinde 2 saat görüştüğü bilgisi. İkinci olay ise yine Sarallar’ın, halen Türkiye’de yasadışı bahisten tutuklu Veysel Şahin’in kardeşi Murat Şahin’i otelinde tehdit ettiği söylenen baskın. Bu arada önemli bir başka iddia da İstanbul’da düzenlenen Sarallar operasyonunda yakalanamayan Alaattin Saral’ın o esnada Murat Teksöz’ün yanında olduğu.