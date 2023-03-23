Bilgen’in Demirtaş yorumu tepki çekti  

İçlerinde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu, 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında, sanıkların tutuklanması ve tutukluğa devam kararlarında Eski HDP’li Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadelerinin kullanıldığı açığa çıktı.

Diken’de yer alan habere göre eski HDP’li Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadeleri Kobani davası sanıklarının tutuklanması ve tutukluluğa devamı kararında gerekçe olarak kullanıldı. Daha sonra 18 Ekim 2021’de bu beyanların devam eden duruşmalardan çıkarıldığı belirtildi.

"YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIM"

SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, ifadelerinin arkasında olduğunu belirtti. Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ben tüm ifadelerimin arkasındayım. Bana ait ifade tutanakları isteyen her avukat tarafından görülebilir. İfade tutanaklarına kolayca ulaşılabilir. Yayıncılık ahlakı ve sorumluluğunun gereği bu ifadeleri yayınlamaktadır. Aksi halde gerekli yasal süreci başlatacağım” dedi.

Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın beyanlarının bulunduğu tutanaklarda şu ifadeler kullanıldı:

GAZETECİYLE POLEMİĞE GİRDİ

Bilgen, son açıklamasında tutuklulukların devam kararlarında kendi beyanının gerekçe olarak kullanıldığını reddederek “Tutukluluk devam kararlarının asıl gerekçesi tahliye edilenlerin yurtdışına gitmiş olmasıdır” dedi.

Twitter üzerinden Diken’den gazeteci Altan Sancar ile polemiğe giren Bilgen, “Öcalan yıllardır tecritte tutulurken Demirtaş anlık basın açıklamaları ile partiyi yönetiyor. Başkası cenazesine gönderilmezken O özel uçakla hasta ziyaretine götürülüyor ve bu sizin hiç ilginizi çekmiyor. Haber değeri içermiyor” diye bir tweet daha attı.

Bu tweete Bilgen’in takipçileri dahil birçok kişi tepki gösterdi.