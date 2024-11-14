Beykoz Belediyesi'ne de İnceleme Başlatıldı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 milyon lira bedelle 3 konser düzenlendiği ve Beykoz Anadolu Spor AŞ için usulsüz harcama yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Belediyesi için inceleme başlattı.

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Beykoz Belediyesi'ne de İnceleme Başlatıldı

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin konser harcamalarıyla ilgili spekülasyonlar üretilmesi sonrası iki belediyeye soruşturma başlatıldı. Bunun ardından bugün CHP'li Beykoz Belediyesi için de aynı karar geldi.

Belediyenin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

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