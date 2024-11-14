Beştepe'de Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.
Kaynak: AA
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