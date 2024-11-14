Beştepe'de Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. 1 saat süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Beştepe'de Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Görüşmesi Sona Erdi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İBB Meclisi’nde AKP Sözcüsü'nden Kayyım Atamaları İçin Skandal Sözler: 'Devletin Şefkat Tokadı' İBB Meclisi’nde AKP Sözcüsü'nden Kayyım Atamaları İçin Skandal Sözler
İBB'den Soruşturma Sonrası Hamle! AKP ve CHP Döneminde Etkinliklere Ne Kadar Harcandı? İşte Merakla Beklenen Tablo... AKP ve CHP Döneminde Ne Kadar Harcandı? İşte Merakla Beklenen Tablo...
DEM Parti’den Gelecek Partisi’ne Ziyaret: Ortak Açıklama Yaptılar DEM Parti’den Davutoğlu'na Ziyaret
Sirkeyi de Karbonatı da Unutun! Her Mutfakta Bulunuyor, Kireç Lekelerini Ayna Gibi Yapıyor Sirkeyi de Karbonatı da Unutun! Her Mutfakta Bulunuyor, Kireç Lekelerini Ayna Gibi Yapıyor
Çamaşırlarınızı Bu Şekilde Kolayca Kurutabilirsiniz: Üstelik Çok Daha Tasarruflu Çamaşırlarınızı Bu Şekilde Kolayca Kurutabilirsiniz: Üstelik Çok Daha Tasarruflu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İnceleme' Tepkisi Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İnceleme' Tepkisi