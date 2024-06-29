Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı adliyeye sevk edildi

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişinin darp edildiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Dönmez, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında iki belediye çalışanı da tutuklandı.

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Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı adliyeye sevk edildi

Makam odasında iki kişinin darp edildiği iddiasıyla gözaltına alınan Manisa'da CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Önceki gün hastaneye kaldırılan iki kişi, belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri olarak tespit edildi. Bu kişiler, mesai saati sonunda Belediye Başkanı Dönmez'in davetlisi olarak geldikleri sırada darp edildiklerini öne sürerek polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, belediye personeli iki kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Belediyede 'şüpheli' darp olayı: CHP'li belediye başkanı adliyeye sevk edildi - Resim : 1

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Makam odasında 2 kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, adliyeye gelerek soruşturmaya ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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