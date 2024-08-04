BBP Lideri Destici'den Instagram Yasağına Destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişime engellenmesine değinen Destici, karara destek verdi.

'TÜRKİYE BUNA GÖZ YUMMAZ'

"Türkiye aleyhine her türlü paylaşıma müsaade ediliyor ama siyonistlerle, Netanyahu ile ilgili, Batı'nın sembol isimleriyle ilgili birisine çatarsan hesabın askıya alınıyor, paylaşımın kaldırılıyor, hesabın kapatılıyor. Türkiye herhalde buna göz yummayacaktır" diyen Destici şöyle devam etti:

"Instagram veya Facebook, kendilerine çekidüzen vermek zorundadır. Burası onların babalarının çiftliği değildir. Onların bir kuralı varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuralları, Türk milletinin de inancı ve kültürü vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı taleplerini karşıladıkları zaman Instagram açılır, karşılamazlarsa açılmaz. Bu kadar basit. Biz de şu anda bu tavrı doğru buluyoruz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 31 Temmuz'da sosyal medya sitesi X üzerinden paylaştığı mesajda "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" diyerek Instagram'a eleştiride bulunmuştu.

Bu eleştirilerin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) dikkat çeken bir karar geldi ve Instagram'a erişimi engellendi. BTK'dan yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 2 Ağustos'ta, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak" demişti.

Kaynak: AA