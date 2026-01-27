Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında 2 Tahliye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ile Mahmut Kılıç hakkında tahliye kararı verildi. Savcılık, şüphelilerin sabit ikametgâh sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu dikkate alındığında tutukluluğun soruşturmaya ek bir katkı sağlamayacağını belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Yağcı ve Kılıç’ın belirlenen yerlere başvurma yükümlülüğü kapsamında adli kontrol uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: AA