Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında 2 Tahliye

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 2 isim tahliye edildi.

Bayrampaşa Belediyesi Soruşturmasında 2 Tahliye
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı ile Mahmut Kılıç hakkında tahliye kararı verildi. Savcılık, şüphelilerin sabit ikametgâh sahibi olmaları, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu dikkate alındığında tutukluluğun soruşturmaya ek bir katkı sağlamayacağını belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Yağcı ve Kılıç’ın belirlenen yerlere başvurma yükümlülüğü kapsamında adli kontrol uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

Bayrampaşa Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor... 2 Kişi Daha TutuklandıBayrampaşa Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor... 2 Kişi Daha TutuklandıGüncel

Bayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 13 Gözaltı KararıBayrampaşa Belediyesi'ne Yeni Operasyon: 13 Gözaltı KararıGüncel

Bayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli OlduBayrampaşa'da Nefes Kesen Seçim Maratonu! Yeni Başkanvekili Belli OlduSiyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Bayrampaşa
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İletişim Başkanı Duran'dan Kritik 'Kürtler ve Suriye' Uyarısı: 'Toplumsal Fay Hatları Tetikleniyor' İletişim Başkanı Duran'dan Kritik 'Kürtler ve Suriye' Uyarısı
Külliye'de Talihsiz Kaza Külliye'de Talihsiz Kaza
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına! Taş Üstünde Taş Kalmadı, Seralar Yerle Bir Oldu, Tekneler Parçalandı Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına!
'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başladı: 'Kaçmadım, Buradayım' 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davasında İlk Duruşma
Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih
EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı
AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem