Batman'da kayyım döneminde alındı, buhar oldu: AKP'li aday için kullanılan koliler ortada yok

Kayyım yönetiminden DEM Parti’ye geçen belediyelerde, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükler gündeme gelmeye devam ediyor.

Batman Belediyesi’nin bir önceki dönemki kayyım yönetimi, 22 Mart'ta yaptığı ihaleyle 72 bin adet gıda kolisi aldı. İhale, 53 milyon TL'ye Akçay Yolcu Taşımacılığı İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. İhale şartnamesinde, gıda kolilerinin 22-31 Mart tarihleri arasında dağıtılması şartı yer aldı. 6 milyon TL'si kayyım döneminde ödenirken, 47 milyon TL'si ise 31 Mart sonrasına bırakıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, AKP Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan'ın fotoğrafları yapıştırılarak dağıtılan koliler, ortadan kayboldu. DEM Parti, kolilerin kimlere dağıtıldığına dair araştırma yaptı. Ancak kolilerin kimlere ne şekilde dağıtıldığına dair tek bir kayıt bulunamadı. Belediyenin depolarına da getirilmediği ortaya çıktı.

Haberde, yardım kolilerinin yanı sıra seçime 2 gün kala alınan 500 adet antrenman topu, 20 tenis raketi ve diğer spor malzemelerinin de izine rastlanmadığı belirtildi.

DEM Partili Batman Belediyesi Hukuk Komisyonu’nun, belediye bütçesiyle alınan ancak kayıtları tutulmayan tüm alımlara karşın, hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı aktarıldı.