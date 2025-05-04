Başak Demirtaş’tan Ameliyat Sonrası İlk Görüntü! Sırrı Süreyya Önder’in Anma Törenine Katıldı

Mart ayında bir ameliyat geçiren ve ameliyat sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, uzun süre sonra ilk kez TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde görüntülendi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ile birlikte salona giriş yapan Başak Demirtaş’ın üzgün hali kameralara yansırken, ağladığı görüldü.

'SAĞLIĞIM İYİ'

Başak Demirtaş, ameliyat sonrasında X sosyal medya hesabından şunları söylemişti: Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.

Kaynak: Haber Merkezi