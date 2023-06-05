Barış Terkoğlu: CHP’ye operasyon mu geliyor?

Soruşturma’nın 26 Kasım 2016’da CİMER’e gelen bir isimsiz ihbar üzerine başladığını hatırlatan Terkoğlu, “FETÖ’nün belediyeler imamı” olmakla suçlanan Erkan Karaaslan’ın şirketlerine CHP’li belediyelerden verilen ihalelerin numara ve miktarıyla sıralandığını aktardı. Söz konusu ihbar mektubunda Handan Toprak dışında belediye başkanlarının da yer aldığını belirten Terkoğlu, FETÖ suçlamasından beraat eden Karaaslan’ın iddianamenin ilk sırasında yer aldığını belirtti.

İddianamenin ekinde yer alan evraklara göre, savcılığın Karaaslan’ın el konulan dijital dokümanlarını devrettiği bilirkişi, “Avcılar Belediyesi dışında Türkiye genelinde belediyeler tarafından yapılacak ihale veya doğrudan temin işleri ile ilgili olarak suç içerikli veriler tespit ettim” diyerek yeni bir rapor hazırlamak için talepte bulundu.

Hazırlanan bilirkişi raporunda İstanbul Maltepe Belediyesi, Antalya Döşemealtı Belediyesi, Van’ın Edremit Belediyesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi gibi birçok belediyeye dair yazışmalara yer verildi.

Handan Toprak’ın avukatı Celal Ülgen’e göre, bu olay, yerel seçim sürecinde, CHP’li belediyelere dönük bir operasyon için ön hazırlık gibi.

Terkoğlu, “Tam da yerel seçimlere gidilirken 7 yıldır CHP’li belediyelere operasyon için bahane edilen Erkan Karaaslan dosyasının yeniden ortaya çıkarılması tesadüf mü?” diye sordu.

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