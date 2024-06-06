Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 milyon lira tasarruf sağladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamu kurum ve kuruluşlarının mali disiplinini sağlamak için çeşitli önlemler içeren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlüğe girmesi ile daire başkanlıklarına gerekli talimatları verdi.

Kamu hizmetlerini ve yatırım projelerini, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürüten Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 40 milyona yakın tasarruf sağladı.

"GEREKSİZ VE LÜKS HARCAMALARDAN KAÇINACAĞIZ"

Tüm yatırım, proje, hizmet ve organizasyonları yaparken her zaman bu kaynağın sahibinin vatandaşlar olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını, ne kendim yerim ne de bir başkasına yediririm. Bu düsturla çıktığım yolda Balıkesir’in hayırlı evladı olmak tek isteğim. Bu doğrultuda hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz, gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınacağız” diye konuştu.

Kaynak: ANKA