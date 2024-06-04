Bakırhan: Yerel yönetimleri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin haftalık Meclis grup toplantısında konuşuyor. Bakırhan, Hakkari'deki "kayyım" atamasına tepki gösteriyor.

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Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakırhan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Zannediyorlar ki biz gasp edilen yerel yönetimlerde sessiz kalacağız, buna izin vereceğiz, buna geçit vereceğiz. Yok öyle bir yağma. Biz Hakkâri halkı ile birlikte, Van’da olduğu gibi Türkiye’nin emekçileri ile Türkiye’nin ezilenleri ile Türkiye’deki gerçek muhalefetle birlikte Hakkâri halkının iradesini savunacağız. Savunmaya devam edeceğiz. Tekrar o yerel yönetimleri alıncaya kadar da Hakkari’den ayrılmayacağımızı belirtmek istiyorum.

'BEN KÜRT’ÜM DİYEN AKP’LİYİ SES ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ'

Artık söz konusu olan Kürt’ün sahibi olduğu bir belediye değil. Saray ve MHP iktidarı el ele vermiş, Kürt halkının gerçekliğini inkâr ediyor. Bu mesela artık ulusal onur meselesidir. Azıcık vicdan sahibi olan, ben onurluyum, ben Kürt’üm diyen AKP’liyi ses çıkarmaya davet ediyoruz."

Ayrıntılar Gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

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