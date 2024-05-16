Bakırhan ve Hatimoğulları'nda 'Kobani' kararlarına tepki: Bu bir yol ayrımıdır, bu karar yok hükmündedir

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanısıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması görüldü.

Yüksekdağ'a toplamda 32 yıl 9 ay, Demirtaş'a ise 42 yıl hapis cezası verildi.

Kobani davasında yargılanan Ahmet Türki Alp Altınörs gibi çok sayıda isme ceza verildi.

Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Ayhan Bilgen ise bu davada, üstlerine atılan birçok suçtan beraat etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, karar sonrası duruşmanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda açıklama yaptı.

Bakırhan şunları söyledi:

"Türkiye hukuk, yargı tarihine yine bir kara leke sürüldü. Çetelerin, mafyaların güpegündüz kent meydanlarında çakarlı araçlarla insanları katledenlerin serbest bırakıldığı, Kürtleri asit kuyularında katleden binlerce faili meçhul cinayet işleyen JİTAM davalarının aklandığı süreçte Kürt ve devrimci siyaseti bugün cezalandırıldı. Biz bu cezaları tanımıyoruz, biz bu kararı tanımıyoruz. Selahattinler, Figenler, Kobanê kumpas davasında yargılananlar Kürtlerin, Türklerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin gönlünde beraat etmişlerdir, özgürlerdir.

'KÜRT SİYASETİ, DEVRİMCİLER, DEMOKRATLAR SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNMEYE ÇALIŞILMIŞTIR'

Bugün, Sincan'da dava görülen mahkeme salonunda, İstiklal Mahkemelerinin ruhu, 12 Eylül, 12 Mart darbelerindeki yargılamalarının ruhu hortlamıştır. 21. yüzyılda normalleşme, yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte, HDP, Kürt siyaseti, devrimciler, demokratlar siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır.

‘SELAHATTİNLERLE, FİGENLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN, DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET İÇİN YİNE MÜCADELE EDECEĞİZ’

Bir şeyi unutuyorlar. 31 Mart'ta Kürtler, emekçiler aslında bu adaletsiz sisteme, iktidarın etkisi altındaki bu yargı kararlarına büyük bir cevap verdi. Bu cevabı almayanlar bugün Türkiye demokrasisine, Türkiye'nin geleceğine büyük bir kötülük yapmışlardır. Çok iyi bilsinler, biz Kürtler, emekçiler, yoksullar her zaman olduğu gibi sahada omuz omuza, dayanışarak bu kirli, kara kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımız bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahattinlerle, Figenlerle birlikte Türkiye demokrasisi için, demokratik bir cumhuriyet için yine mücadele edeceğiz. Bu kararı verenler iyi bilsin, bu günler uzak değil. Bu kara günde, bu kara kararları verenleri lanetliyor, kararlarını tanımadığımızı belirtiyor, dostlarımızı saygıyla selamlıyor, mücadelenin bugünden sonra daha kapsamlı ve büyük bir şekilde devam edeceğinin sözünü veriyoruz."

HATİMOĞULLRI: KARAR SARAY VE MHP GENEL MERKEZİNDE YAZILDI

Hatimoğulları ise şunları aktardı:

Arkadaşlarımız yüzlerce yılla cezalandırılmıştır. Burada sabah söyledik, bu bir yol ayrımıdır dedik. Bu karar tıpkı iddianame nasıl sarayda ve MHP Genel Merkezi'nde yazıldıysa karar da aynı odaklar tarafından yazılmıştır. Türkiye'de yargı diye bir şey kalmamıştır. Türkiye'de şu an yargının almış olduğu bu karar askeri cuntanın mahkemelerine rahmet okutacak bir karardır. Şu an bir hukuki darbe, bir siyasi darbe daha gerçekleşmiştir. Arkadaşlarımız dünya kamuoyunun vicdanında beraat etmiştir. Bu kararı alanlar, tıpkı Denizlerin kalemini kıranlar gibi kıranlar nasıl lanetlendiyse, bu kararı alanlar da aynı şekilde lanetlenecek ve tarihin çöp sepetine hatırlanmamak üzere gömülecektir.

BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Arkadaşlarımız yaptığı savunma, IŞİD gibi katil, IŞİD gibi ve uzantıları gibi halk düşmanı, insanlık düşmanı olan ve Ortadoğu'ya büyük bir felaket yaymak isteyen IŞİD'in yanında bir karar alınmıştır. Sabah da ifade etmiştik, bu karar ya halklardan, demokrasiden yana olacak ya da IŞİD ve faşizmin yanında olacaktır. Bu karar bir kez daha kendilerinin IŞİD'in ve faşizmin yanında olduklarını bize göstermişlerdir. Bu karar yok hükmündedir."

Kaynak: Gerçek Gündem