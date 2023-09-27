Bakanlık destek verdi Vali tören yaptı... 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: "Okul tarihine saygı"

Düzce Lisesi'nin ismi "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmişti. Darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılın ardından okulun ismi tekrar değiştirildi ve Düzce Lisesi yapıldı. Valilik, değişikliğe Bakanlığın da destek verdiğini belirtti ve değişiklik için "okul tarihine saygı" dedi.

Bakanlık destek verdi Vali tören yaptı... 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: "Okul tarihine saygı"

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, ülkede birçok önemli nokta ve kuruma "15 Temmuz" ismi verildi.

Düzce Lisesi'nin ismi de "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.

Darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılın ardından okulun ismi tekrar değiştirildi. Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, okulun adının eski ismi olan Düzce Lisesi yapıldığı duyuruldu.

VALİLİK: OKUL TARİHİNE BİR SAYGI GÖSTERGESİ

Valiliğin paylaşımında "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne tekrar 'Düzce Lisesi' adının verilmesi, okul tarihine bir saygı göstergesi olmuştur. Şehrimize Hayırlı Olsun" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan videoda konuşan Selçuk Aslan, isim değişikliğine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kabul gördüğünü belirtti. Videoda, okulun tabelasının törenle değiştirildiği anlar da yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
15 Temmuz Düzce Okul Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor? Herkes aynı hatayı yapıyor. Tahin ve Pekmez birlikte tüketilirse ne oluyor?
Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor... Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor...
Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delegeden Cemal Canpolat'a destek kararı Özgür Çelik'in listesinden seçilen 10 delegeden Cemal Canpolat'a destek kararı
İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında İlhan Cihaner: CHP örgütleri, belediyelerin vesayeti altında
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık destek verdi Vali tören yaptı... 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: "Okul tarihine saygı" 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: "Okul tarihine saygı"
Ruh eşi olan burçlar belli oldu! İşte en uyumlu ve en uyumsuz burçlar Ruh eşi olan burçlar belli oldu
Kulüp dizisi karakterlerinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı: Hikâyeyi anlatan Rana, senarist kadrosundaymış... Kulüp dizisi karakterlerinin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı
Kuyumcu esnafından yıl sonu için altın fiyatları tahmini: Bu rakamları göremeyebiliriz! Kuyumcu esnafından yıl sonu için altın fiyatları tahmini
Dolar/TL'de 10 ay sonra ilk, kritik eşik aşıldı! Dolar/TL'de 10 ay sonra ilk, kritik eşik aşıldı!