Bakanlık destek verdi Vali tören yaptı... 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: "Okul tarihine saygı"
Düzce Lisesi'nin ismi "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmişti. Darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılın ardından okulun ismi tekrar değiştirildi ve Düzce Lisesi yapıldı. Valilik, değişikliğe Bakanlığın da destek verdiğini belirtti ve değişiklik için "okul tarihine saygı" dedi.
15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından, ülkede birçok önemli nokta ve kuruma "15 Temmuz" ismi verildi.
Düzce Lisesi'nin ismi de "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.
Darbe girişiminin üzerinden geçen 7 yılın ardından okulun ismi tekrar değiştirildi. Düzce Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, okulun adının eski ismi olan Düzce Lisesi yapıldığı duyuruldu.
VALİLİK: OKUL TARİHİNE BİR SAYGI GÖSTERGESİ
Valiliğin paylaşımında "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne tekrar 'Düzce Lisesi' adının verilmesi, okul tarihine bir saygı göstergesi olmuştur. Şehrimize Hayırlı Olsun" ifadeleri kullanıldı.
Yayımlanan videoda konuşan Selçuk Aslan, isim değişikliğine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kabul gördüğünü belirtti. Videoda, okulun tabelasının törenle değiştirildiği anlar da yer aldı.
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne tekrar "Düzce Lisesi" adının verilmesi, okul tarihine bir saygı göstergesi olmuştur. Şehrimize Hayırlı Olsun📚👏 #DüzceLisesi pic.twitter.com/Qxv04ofTMZ— Düzce Valiliği (@duzce_valiligi) September 26, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem