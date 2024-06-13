Bakan Yerlikaya Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı savundu: 'Demokrasimiz korunaksız değil'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyıma ilişkin konuştu. Yerlikaya, "Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden geçici olarak el çektirilmesi söz konusu değil" dedi.

Bakan Yerlikaya Hakkari Belediyesi'ne atanan kayyımı savundu: 'Demokrasimiz korunaksız değil'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Belediyesine yapılan görevlendirmeye ilişkin "Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden geçici olarak el çektirilmesi söz konusu değil." dedi.

Bakan Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerlikaya, Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyımla ilgili şunları kaydetti:

"Demokrasi varsa, özgürlük varsa bunun olduğu ortamı korumak da hem o ülkenin hakkı hem devletin hakkı hem de milletin hakkı. Seçimle gelen hizmet edecek belediye başkanlarının, belediye meclislerinin eğer terör örgütüne destek olma, propagandasını yapma, belediyeyi araçsallaştırma, belediyenin insan kaynaklarını, mali yapısını onlara bir şekilde kullandırmak durumu söz konusu oluyorsa o zaman bizim ülke olarak demokrasimiz korunaksız falan değildir. Durduk yerde hiçbir şekilde bir belediye başkanının görevden geçici olarak el çektirilmesi söz konusu değil."

Kaynak: AA

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