Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Halil Falyalı ile ortak mı? CHP'li Yunus Emre'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu zora sokacak sorular

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim’in yer altı dünyasının önemli isimlerinden Halil Falyalı ile bir şirkette ortak olduğuna dair iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre “Ülkemiz Dışişleri Bakanlığının kara para aklama, uyuşturucu ticareti gibi yasal olmayan işlerle anılan mafya liderleri ile aynı cümlede yer alması son derece üzücü ve utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISI SERİM VE HALİL FALYALI'NIN ORTAK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Yasin Ekrem Serim’in Northern Associates Trading Limited isimli 22 Aralık 2020 tarihinde kurulan bir şirkette kardeşi ile beraber yüzde 10 hisse sahibi olduğu ve şirketin diğer ortağının da Kıbrıs’ta 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülen “yer altı dünyasının” isimlerinden Halil Falyalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Halil Falyalı’nın öldürülmeden önce hakkında Türkiye’de de yakalama kararı bulunduğu bir dönemde Dışişleri Bakanlığı’nda “üst düzey bürokrat” olan Yasin Ekrem Serim ile şirket kurduğunu belirten Emre, “Devleti aile şirketine çevirmişlerdi, yetmemiş bürokrasinin yer altı dünyasının 'kirli parası' ile iş tutmasına da göz yummuşlar” diyerek Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın derhal görevden alıp yargılanmasını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da istifa etmesini istedi.

CHP'Lİ YUNUS EMREDEN BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN YANITLAMASI İÇİN SORU ÖNERGESİ

CHP’li Yunus Emre’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesindeki sorular:

1) Bakan Yardımcınız Yasin Ekrem Serim hakkındaki iddialar doğru mudur?

2) Bakan Yardımcınızı bu göreve atamadan önce kendisinin söz konusu şirkette hisse sahibi olduğundan haberdar mıydınız?

3) Bakan Yardımcınızın zamanında hakkında Türkiye’de de yakalama kararı bulunan ve kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla aranan Halil Falyalı ile ortak olması sizi rahatsız etmemekte midir?

4) Halil Falyalı’nın Türkiye’de de arandığı bir dönemde Bakanlığınız “üst düzey bürokratı” ile şirket kurmuş olmasını nasıl açıklamaktasınız?

5) Bakan Yardımcınız Yasin Ekrem Serim’in bürokraside aldığı görevler nedir?

6) Bakan Yardımcınız Yasin Ekrem Serim Bakanlığınızda görevlendirilmeden önce hakkında güvenlik soruşturması yapılmış mıdır? Yapıldıysa söz konusu şirketteki ortaklığı bu soruşturmada yer almış mıdır?

7) Söz konusu iddialar karşısında Bakan Yardımcınızı görevden almayı düşünmekte misiniz?

8) Bakan Yardımcınızın ortağı olduğu şirketin faaliyet alanı nedir? Şirketin faaliyetlerine dair herhangi bir araştırma/çalışma yapılmış mıdır?

9) Bakan Yardımcınızın ortağı olduğu şirket üzerinden Halil Falyalı kara para aklama, uyuşturucu ticareti vs gibi yasal olmayan işlemler gerçekleştirmiş midir?

10) Ülkemiz Dışişleri Bakanlığının bu gibi “yüz kızartıcı” suçlarla anılması sonrası ne gibi adımlar atmayı planlamaktasınız?

Kaynak: Gerçek Gündem