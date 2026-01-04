Bakan Tunç'tan Özel'in Maduro Çıkışına Sert Tepki! Diplomatik Hassasiyet Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon karşısındaki tutumuna ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin dış politikasının uluslararası hukuk ve diplomatik hassasiyetler çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, Özel’in sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmelerin bu çerçeveyi gözetmediğini ifade etti.

'TUTUMUMUZ NET'

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel krizlerde uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini vurgulayarak, Türkiye’nin dış politikasının günlük siyasi polemiklerin konusu yapılamayacağını dile getirdi. Tunç, Türkiye’nin dış politikasının güç dengelerine göre değil, uluslararası hukuk ve siyasi meşruiyet esas alınarak şekillendiğini belirtti. Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal eden girişimlere karşı tutumunun net olduğunu ifade eden Tunç, ülkenin krizlerin çözümünde yapıcı ve ilkeli bir çizgi izlemeye devam edeceğini vurguladı.

Türkiye’nin dış politikası, güç odaklarına göre değil; uluslararası hukuk ve millet iradesi esas alınarak şekillenir. Uluslararası hukuku ve siyasi meşruiyeti ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmeyiz.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, adalet, hakkaniyet ve vicdan… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 4, 2026

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sessiz kaldığını savunmuştu. Özel, Erdoğan’ın geçmişte Nicolas Maduro’ya yönelik destek açıklamalarını hatırlatarak, ABD’nin operasyonu karşısında aynı tutumun sergilenmediğini öne sürdü.

