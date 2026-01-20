Bakan Kurum’dan Özel'e Deprem Yanıtı: 'Bari Gölge Etmeyin'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel’in deprem bölgesine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Kurum, "Milletimizin aklını karıştırmaktan vazgeçin, biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Kurum’dan Özel'e Deprem Yanıtı: 'Bari Gölge Etmeyin'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kurum, paylaşımında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, muhalefetin eleştirilerini 'gerçekleri görmezden gelmek' olarak niteledi. 11 ilde 455 bin konutun inşa edildiğini belirten Kurum, "Aylarca deprem bölgesine uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ BİZİ YAPTIKLARIMIZLA BİLİR'

Deprem sonrası devletin üstlendiği yükün millet tarafından bilindiğini vurgulayan Kurum, "Milletimiz bizi Van’dan İzmir’e, Elazığ’dan Bozkurt’a kadar her afetten sonra yaptıklarımızla bilir. Vatandaşımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık" dedi. Kurum, depremden etkilenen 11 ilin kısa sürede yeniden ayağa kaldırılacağını da ifade etti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında deprem sürecine ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Hatay’da yapılan çalışmaların kamuoyuna 'görüntüyle sunulduğunu' savunan Özel, dron çekimleriyle tamamlanmış gibi gösterilen binaların gerçekte brandayla kapatıldığını öne sürdü.

Özel, mücbir sebep uygulamasının Van’da daha uzun sürmesine karşın deprem bölgesinde erken kaldırıldığını belirterek esnafın vergi ve kredi yüküyle karşı karşıya bırakıldığını savundu. Konut teslim sürecine de değinen Özel, anahtar teslimi öncesinde vatandaşlara boş senet imzalatıldığı iddiasını gündeme getirerek Bakan Murat Kurum’dan açıklama talep etti.

Fahiş Aidata Neşter! Bakan Kurum Malatya'dan Duyurdu! 'Kimse Kafasına Göre Aidat Belirleyemeyecek'Fahiş Aidata Neşter! Bakan Kurum Malatya'dan Duyurdu! 'Kimse Kafasına Göre Aidat Belirleyemeyecek'Güncel

TOKİ 500 Bin Konut Antalya Kura Çekiminde Hak Sahipleri Belli Oldu! Bakan Kurum: 'Başarı Hikayemiz Çocuklara Umut Olsun'TOKİ 500 Bin Konut Antalya Kura Çekiminde Hak Sahipleri Belli Oldu! Bakan Kurum: 'Başarı Hikayemiz Çocuklara Umut Olsun'Ekonomi

Bakan Kurum Suriye ve Gazze'yi İşaret Etti: 'Kentsel Dönüşümü Hızlandıracağız'Bakan Kurum Suriye ve Gazze'yi İşaret Etti: 'Kentsel Dönüşümü Hızlandıracağız'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Kurum Özgür Özel
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama... Suriye ve Atlas Çağlayan Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Özgür Özel’den Dikkat Çeken ‘Suriye’ Mesajı: Yaşananlar Türkiye'deki Barış Sürecini Sekteye Uğratmamalı Özgür Özel’den ‘Suriye’ Mesajı: Yaşananlar Türkiye'deki Barış Sürecini Sekteye Uğratmamalı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor Emekliler İçin Çifte Sevinç: Tarih Verildi! Ankara Kulisleri Kaynıyor
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Gazeteci Mehmet Üstündağ, Fenomen Blal Hancı ve İbrahim Barut Gözaltında Gazeteci Mehmet Üstündağ, Fenomen Bilal Hancı ve İbrahim Barut Gözaltında
ABD’nin Suriye Temsilcisinden Çarpıcı 'SDG' Mesajı: 'Tablo Değişti' ABD’nin Suriye Temsilcisinden Çarpıcı 'SDG' Mesajı
DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı: 'Asla Kabul Edilemez' DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı
Suriye'de Anlaşma Kararı Çıktı! İşte Kritik Detaylar Suriye'de Anlaşma Kararı Çıktı