Bakan Kurum’dan Özel'e Deprem Yanıtı: 'Bari Gölge Etmeyin'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kurum, paylaşımında deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, muhalefetin eleştirilerini 'gerçekleri görmezden gelmek' olarak niteledi. 11 ilde 455 bin konutun inşa edildiğini belirten Kurum, "Aylarca deprem bölgesine uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ BİZİ YAPTIKLARIMIZLA BİLİR'

Deprem sonrası devletin üstlendiği yükün millet tarafından bilindiğini vurgulayan Kurum, "Milletimiz bizi Van’dan İzmir’e, Elazığ’dan Bozkurt’a kadar her afetten sonra yaptıklarımızla bilir. Vatandaşımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık" dedi. Kurum, depremden etkilenen 11 ilin kısa sürede yeniden ayağa kaldırılacağını da ifade etti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında deprem sürecine ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Hatay’da yapılan çalışmaların kamuoyuna 'görüntüyle sunulduğunu' savunan Özel, dron çekimleriyle tamamlanmış gibi gösterilen binaların gerçekte brandayla kapatıldığını öne sürdü.

Özel, mücbir sebep uygulamasının Van’da daha uzun sürmesine karşın deprem bölgesinde erken kaldırıldığını belirterek esnafın vergi ve kredi yüküyle karşı karşıya bırakıldığını savundu. Konut teslim sürecine de değinen Özel, anahtar teslimi öncesinde vatandaşlara boş senet imzalatıldığı iddiasını gündeme getirerek Bakan Murat Kurum’dan açıklama talep etti.

