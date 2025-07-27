Bakan Kurum Çok Net Konuştu: 'Kiradan Yüksek Aidat Olamaz'

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Tesis Yönetim Zirvesi’nde konuştu.

Açıklamalarında Bakanlık olarak site yönetimi alanındaki çalışmaları takip ettiklerini ve Tesis ve site yönetimi sektörünün hızla geliştiğine dikkat çekti. Kurum, “İnsanımızın yaşam kalitesini arttırıyor. Her yaştan insanımızın beklentilerine sizler cevap veriyorsunuz. Evimizi, bahçemizi, güvenliğimizi birer emanet olarak yüklenmek için çok değerli bir hizmet sunuyorsunuz. Tüm bunların yanında istihdam oluşturuyor. Ekonomimize de bu manada katkı sunuyorsunuz” dedi.

'HERKES 'YÖNETİM ŞİRKETİYİM' DİYEMEYECEK'

Tesis yönetimi sektöründe önemli yasal düzenlemelere gidileceğinin mesajını veren Kurum, “Hızlıca Tesis Yönetim Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk ve inşallah yeni yasama yılında hayata geçecek yasal düzenlemeyle birlikte 941 bin adet yapı ve buralarda yaşayan 20 milyon vatandaşımızın yaşam kalitesini daha da yükseltecek adımlar atacağız. Yasa çıktığında yönetim hizmeti veren tüm şirketlerin sayısını, kalitesini artıracağız. Her şeyden önce site yönetimi hizmeti veren şirketleri sınıflandıracağız. Öyle herkes ‘ben yönetim şirketiyim’ diyemeyecek” dedi.

'HER TÜRLÜ YAPTIRIMI UYGULAYACAĞIZ'

Tüm yönetimlerin yılda en az 1 kez denetime tabii olacağını kaydeden Kurum, “Vatandaşımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için gayret eden, çalışan, emek veren yönetimleri teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz, yanlarında olacağız. Ama yanlış uygulamalar yapan, ödemelere dair haksız artışlar yapanlar olursa da buna ilişkin her türlü yaptırımı milletimiz adına uygulayacağız” dedi.

Kurum, yüksek aidat taleplerine yönelik vatandaşlardan şikayetlerin geldiğine dikkat çekerken, Öyle şeyler duyuyoruz ki inanın milletimiz adına çok üzülüyoruz. Bakın bir örnek vereyim; vatandaşımız siteden bir ev satın almış taksidini düzenli bir şekilde ödüyor. Eve girince karşısına çıkan aidat miktarı evinin taksidinden yüksek çıkıyor. Değerli arkadaşlar bu olmaz” diyerek net konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi