Bakan Fidan’dan Suriye ve Irak Mesajı: PKK'yı Terör Örgütü Olarak Tanımlamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, “PKK terör örgütü Irak'ın güvenliğini tehdit etmekte ve Irak'ın güvenliğini ihlal etmektedir. PKK Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin refahı için teröre karşı ortak mücadele yürütmek zorundayız. Irak'tan ricamız PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamasıdır” dedi.

Bakan Fidan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün de iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı şekilde ele alma imkanımız oldu. Öğleden sonra da sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile bir araya geleceğiz.

Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile oluşan ilişkilerimizde stratejik bir durumdan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı.

'BU PROJE ÇOK ÖNEMLİ'

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında kalkınma projesine ilişkin iki ayrı mutabakat imzalanmıştı. Bu proje 'kazan-kazan' stratejisiyle bölgemiz için çok önemlidir. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz. Türkiye ile Irak arasında ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmıştır.

'IRAK PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMALI'

PKK terör örgütü Irak'ın güvenliğini tehdit etmekte ve Irak'ın güvenliğini ihlal etmektedir. PKK Türkiye'yi de Irak'ı da Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin refahı için teröre karşı ortak mücadele yürütmek zorundayız. Irak'tan ricamız PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamasıdır.

Kaynak: AA