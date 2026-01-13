Bakan Bolat’tan Özgür Özel'in 'Gümrük' Çıkışına Sert Yanıt! 'Çarpıtacak Kadar Alçaldınız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basitleştirilmiş gümrük sistemiyle ilgili Meclis grup konuşmasında yaptığı açıklamalara sert ifadelerle yanıt verdi. Bolat, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Özel’in konuşmasında yayımlanan geçiş düzenlemesini istismar ettiğini belirterek, bunun 'siyasi acziyetin bir göstergesi' olduğunu ifade etti. Düzenlemenin Türkiye’nin dış ticaret ortaklarıyla ilişkilendirilmesini de eleştiren Bolat, kararın tüm ülkelere eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını vurguladı.

UYGUNSUZ ÜRÜN TESPİTİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüketici sağlığını ve güvenliğini öncelediğini belirten Bolat, hem yurt içinde üretilen hem de ithal edilen ürünlerin denetlendiğini söyledi. Bakan Bolat, muafiyetler kapsamındaki ithalata yönelik denetimlerde ciddi sorunlar tespit edildiğini belirterek, bağımsız ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yapılan incelemeler sonucunda denetlenen ürünlerin yüzde 81’inin mevzuata aykırı çıktığını açıkladı.

Bu ürünler arasında ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin bulunduğunu kaydeden Bolat, söz konusu ürünlerde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddelerin tespit edildiğini ifade etti. Bakanlıklarına gelen yoğun tüketici şikayetlerinin ardından denetimlerin artırıldığını belirten Bolat, yüzlerce ürünün analiz edildiğini söyledi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bu tespitler üzerine oyuncak, ayakkabı ve saraciye ürünlerinin geçen yılın Ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını hatırlatan Bolat, diğer ürün gruplarına yönelik denetimlerin ise aralıksız sürdüğünü bildirdi. Bolat, alınan kararın tüketici sağlığını korumaya yönelik olduğunu vurgulayarak, Özel’in açıklamalarının tüketicilerin güvenliğiyle bağdaşmadığını kaydetti. Açıklamasında, "Bugünkü konuşmanızda kimin tarafında olduğunuzu satır aralarında itiraf ettiniz" ifadelerine yer verdi.

'BAZI ÜRÜNLERDE FEĞİŞİKLİK YOK'

Yeni düzenlemede bazı alanlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını da vurgulayan Bolat, Ar-Ge ve teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçılar için numunelik ürünler, kitap ve basılı yayınlar, diplomatik eşya ile öğretmen, öğrenci ve araştırmacıların eğitim ve bilim amaçlı getirdiği eşyaların hızlı kargo yoluyla ithalatına ilişkin prosedürlerin aynen devam ettiğini belirtti. Bu hususların 7 Ocak 2026 tarihinde Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Bolat, gümrük idarelerine kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda talimat verildiğini de aktardı.

'BURADAN SİZE MALZEME ÇIKMAZ'

Bolat, açıklamasının sonunda, düzenlemenin çarpıtılarak bilgi kirliliği oluşturulmasını ve konunun polemik malzemesi yapılmasını eleştirerek, "Bu düzenleme, yürüttüğünüz kavgacı ve yalanlarla dolu siyasi propagandanın bir aracı olamaz" dedi. Bakan Bolat, hükümetin vatandaşların ve tüketicilerin sağlığı ile güvenliği için gerekli adımları atmaya devam edeceğini vurguladı.