Bakan Bayraktar Açıkladı: Katar Gazı Türkiye Üzerinden mi Avrupa'ya Taşınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de yaşananların ardından Katar doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma ihtimaline ilişkin konuştu. Bayraktar, söz konusu durumu "Olağanüstü bir fırsat olabilir" ifadeleriyle yorumladı.

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Bakan Bayraktar Açıkladı: Katar Gazı Türkiye Üzerinden mi Avrupa'ya Taşınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devirmesinin ardından Katar doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya transferine ilişkin “olağanüstü bir fırsat”ın olabileceğini söyledi.

Bayraktar, Katar doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali ile ilgili "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir" dedi.

Bakan Bayraktar Açıkladı: Katar Gazı Türkiye Üzerinden mi Avrupa'ya Taşınacak - Resim : 1

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Suriye'de elektriğin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Altyapı, her şey ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp, bunları nasıl yaparız; ona bakmamız lazım" dedi. Katar'daki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferine ilişkin projenin, Suriye'deki gelişmeler sonrası yeniden canlanma ihtimali sorulan Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın? Olağanüstü bir fırsat olabilir. Ama tabii olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" diye konuştu.

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