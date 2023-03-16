Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu şoku: İşte MHP'li seçmenlerin oy tercihleri
İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yayınladığı anket sonuçlarına göre MHP'li seçmenlerin yüzde 21'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.
İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, her ay Türkiye çapında 26 ilde yaklaşık 2000 kişi ile gerçekleştirilen Türkiye Raporu çalışmasının mart ayı son anket sonuçları paylaşıldı.
En dikkat çekici veri cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anket sonuçları oldu.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanması sonrası katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verecekleri soruldu.
Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde yer aldı.2018'deki oy tercihleri dikkate alındığında HDP seçmenin Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti seçmeninden daha çok destek verdiği görülüyor.