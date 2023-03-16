Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu şoku: İşte MHP'li seçmenlerin oy tercihleri

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yayınladığı anket sonuçlarına göre MHP'li seçmenlerin yüzde 21'i Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.

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Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu şoku: İşte MHP'li seçmenlerin oy tercihleri - Resim: 1

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, her ay Türkiye çapında 26 ilde yaklaşık 2000 kişi ile gerçekleştirilen Türkiye Raporu çalışmasının mart ayı son anket sonuçları paylaşıldı.

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Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu şoku: İşte MHP'li seçmenlerin oy tercihleri - Resim: 2

En dikkat çekici veri cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anket sonuçları oldu. 

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Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu şoku: İşte MHP'li seçmenlerin oy tercihleri - Resim: 3

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanması sonrası katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy verecekleri soruldu.

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Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu şoku: İşte MHP'li seçmenlerin oy tercihleri - Resim: 4

Anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde yer aldı.2018'deki oy tercihleri dikkate alındığında HDP seçmenin Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti seçmeninden daha çok destek verdiği görülüyor. 

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