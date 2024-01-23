Bahçeli'den yerel seçim mesajı

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir. DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalizm piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır.

Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız.

YEREL SEÇİM MESAJI

CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır.

Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak.

İLK MİTİNG TARİHLERİNİ AÇIKLADI

İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum. Bölgesel krizlerin tırmandığı, çatışmaların tahrik edildiği bir dönemden geçiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü katliamlar devam etmektedir. Kadın ve çocuk olmak üzere 25 bine yakın insan terör devleti İsrail'in saldırılarıyla hayattan koparılmıştır. Dileğimiz BMGK'nın yapacağı toplantıda barışa hizmet eden kararın çıkmasıdır.

Ülkemizin bir kuşatma altında tutulduğu, buna benzer durumların sık sık yaşandığına şahit olunacaktır. Türk milletinin varlığından ürken sömürgeci güçler, sürekli olarak üzerimize hücum etmiştir. Küresel mevziler tahkim edilmiştir. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi hainleri görevlendirerek kimi zaman da savaşlarla sonuç alınmak istenmiştir.

Şer ittifakının üniter yapımıza cephe almasının nedenini burada aramak lazımdır. Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Bölgemizdeki istikrarsızlıkları ülkemize ithal etmek için çırpınan mandacıları uyarıyorum; gittiğiniz yol yol değildir. Bu vatanı, bu milleti, bu devleti canımız pahasına savunamazsak, sizin şirret oyunlarınıza karşı sessiz kalırsak yastığımız mezar taşı olsun.

Ayrıntılar geliyor...